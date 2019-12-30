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Архангельская область: Как торговец фруктами переквалифицировался в киллера (видео)

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему уроженцу Республики Азербайджан. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму).

Напомним, что 14 сентября 2006 года в лесном массиве у остановки общественного транспорта на автотрассе Котлас - Коряжма Архангельской области обнаружено тело 25-летнего жителя города Котласа с признаками насильственной смерти.

Установлено, что в 2006 году женщина обратилась к обвиняемому с просьбой - за денежной вознаграждение в размере 50 тысяч рублей устранить ее сожителя, который применяет к ней физическую силу, угрожает расправой. 14 сентября 2006 года обвиняемый, реализуя преступный умысел, вместе с потерпевшим и их общим знакомым на автомобиле выехали из города Котласа в Коряжму с целью приобретения фруктов для уличной торговли. По пути следования они свернули в лес, якобы для сбора грибов. В лесном массиве обвиняемый убил мужчину. Затем попросил их общего знакомого принести из автомобиля лопату, чтобы выкопать яму и сокрыть следы преступления. Произвести захоронение тела им помешал грибник, который спугнул злоумышленников.

В конце 2006 года перед судом предстала 23-летняя сожительница убитого, которая совершила подстрекательство к убийству по найму, и ее ровесник, который помогал прятать тело. Указанные лица были осуждены к лишению свободы. Непосредственный исполнитель убийства скрылся от органов следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

Благодаря совместной работе, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, следователям специально созданного отделения по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу при активном участии сотрудников УУР УМВД России по Архангельской области, ОМВД России «Котласский» и группы НЦП Интерпола УМВД России по Архангельской области удалось установить местонахождение разыскиваемого и экстрадировать его. Поиск осложнялся тем, что подследственный покинул пределы нашей страны, сменил фамилию и другие персональные данные.

Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

13 февраль 09:23 | : Происшествия

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