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Архангельская область: Ищите девочку!

Сотрудниками ОМВД России по Онежскому району устанавливается местонахождение Ламтешкиной Анны Александровны 2002 года рождения, которая 7 октября 2019 года около 16.40 ушла из дачного дома № 62, расположенного на 23 километре автодороги «Онега – Тамица» СОТ «Лесопильщик», и в настоящее время ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые короткие.

Была одета: шапка сиреневого цвета, рабочая куртка черного цвета, джинсы синего цвета, сапоги синего цвета.

Предположительно могла уехать на попутном автотранспорте в сторону города Архангельска.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просим обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 8(81839) 7-13-87, 8-911-588-83-45 или 02.

 

09 октябрь 07:46 | : Происшествия

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