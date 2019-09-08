Архангельская область: Ищите девочку!

Сотрудниками ОМВД России по Онежскому району устанавливается местонахождение Ламтешкиной Анны Александровны 2002 года рождения, которая 7 октября 2019 года около 16.40 ушла из дачного дома № 62, расположенного на 23 километре автодороги «Онега – Тамица» СОТ «Лесопильщик», и в настоящее время ее местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 15-16 лет, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые короткие.
Была одета: шапка сиреневого цвета, рабочая куртка черного цвета, джинсы синего цвета, сапоги синего цвета.
Предположительно могла уехать на попутном автотранспорте в сторону города Архангельска.
Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просим обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 8(81839) 7-13-87, 8-911-588-83-45 или 02.