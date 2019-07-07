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Сволочи. В Архангельске неизвестные живодеры травят собак

От рук нелюдей страдают не только бродячие животные (напомним, что за каждой несчастной собачьей судьбой, как правило, стоят недобросовестные хозяева), но и домашние любимцы, отпущенные во время прогулки с поводка.

Факты вопиющей человеческой жестокости приводит издание «Регион29»:

Две недели назад полуторагодовалая Хэппи была на волосок от смерти. 28 августа после прогулки во дворе дома № 24 на улице Стрелковой хозяева Хэппи обнаружили своего питомца в судорогах.

— Неимоверными усилиями её удалось спасти. Это и переливания крови и шоковая терапия, остановка сердца и дыхания была, — рассказывает хозяйка Хэппи Ольга Хорева.

Вернуть Хэппи к жизни удалось благодаря Максиму — сыну Ольги. Он работает в ветеринарной клинике.

— Лучше иметь витамин Б6 и какой-нибудь абсорбент, подойдёт активированный уголь, энтеросгель, — говорит Максим. 

Семье Лисицыных повезло меньше — после прогулки в этом же дворе девятилетний охотничий спаниель Лорд умер. 

Зоозащитница Татьяна Халина считает, что раскидывать отраву во дворах могут только психически нездоровые люди.

— Они специально охотятся на домашних питомцев, убивают тех животных, к которым люди испытывают эмоциональную привязанность. Если видят, что животное стерилизовано,  у него есть куратор, даже если это безобидная бездомная собака. Они убивают тех животных, которых можно кормить и травить с рук, — говорит Татьяна Халина. 

Приходится констатировать, архангельские догхантеры не только существуют, но и пытаются угрожать журналистам, осуждающих их действия. Об этом читайте здесь.

В то же время, в глава Архангельска Игорь Годзиш в июльской беседе с главным редактором ИА RUSNORD Леонидом Чертоком однозначно сказал, что, пока от руководит городом, любителям собак и их питомцам здесь ничего не угрожает, лишь бы соблюдали правила элементарной гигиены.

Напомним догхантерам, что них есть управа в виде статьи № 245 уголовного кодекса РФ, в которой за причинение боли и страданий животному предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы.   

11 сентябрь 10:40 | : Происшествия

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