Сволочи. В Архангельске неизвестные живодеры травят собак

От рук нелюдей страдают не только бродячие животные (напомним, что за каждой несчастной собачьей судьбой, как правило, стоят недобросовестные хозяева), но и домашние любимцы, отпущенные во время прогулки с поводка.
Факты вопиющей человеческой жестокости приводит издание «Регион29»:
Две недели назад полуторагодовалая Хэппи была на волосок от смерти. 28 августа после прогулки во дворе дома № 24 на улице Стрелковой хозяева Хэппи обнаружили своего питомца в судорогах.
— Неимоверными усилиями её удалось спасти. Это и переливания крови и шоковая терапия, остановка сердца и дыхания была, — рассказывает хозяйка Хэппи Ольга Хорева.
Вернуть Хэппи к жизни удалось благодаря Максиму — сыну Ольги. Он работает в ветеринарной клинике.
— Лучше иметь витамин Б6 и какой-нибудь абсорбент, подойдёт активированный уголь, энтеросгель, — говорит Максим.
Семье Лисицыных повезло меньше — после прогулки в этом же дворе девятилетний охотничий спаниель Лорд умер.
Зоозащитница Татьяна Халина считает, что раскидывать отраву во дворах могут только психически нездоровые люди.
— Они специально охотятся на домашних питомцев, убивают тех животных, к которым люди испытывают эмоциональную привязанность. Если видят, что животное стерилизовано, у него есть куратор, даже если это безобидная бездомная собака. Они убивают тех животных, которых можно кормить и травить с рук, — говорит Татьяна Халина.
Приходится констатировать, архангельские догхантеры не только существуют, но и пытаются угрожать журналистам, осуждающих их действия. Об этом читайте здесь.
В то же время, в глава Архангельска Игорь Годзиш в июльской беседе с главным редактором ИА RUSNORD Леонидом Чертоком однозначно сказал, что, пока от руководит городом, любителям собак и их питомцам здесь ничего не угрожает, лишь бы соблюдали правила элементарной гигиены.
Напомним догхантерам, что них есть управа в виде статьи № 245 уголовного кодекса РФ, в которой за причинение боли и страданий животному предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы.