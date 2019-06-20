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Архангельск: Этот шаловливый техникум...

04 сентября 2019 года в адрес ГАПАОУ АО «Архангельский политехнический техникум» поступило сообщение о минировании объекта.

Сотрудниками правоохранительных органов во взаимодействии с работниками гражданских ведомств проведены предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности населения.

По результатам обследования здания учебного заведения взрывотехниками ОМОН Росгвардии по Архангельской области опасных предметов не обнаружено. Сотрудниками полиции и РУФСБ правонарушитель был установлен и задержан.

Им оказался 17-летний уроженец г. Архангельска, бывший студент  указанного образовательного учреждения. В настоящее время решается вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Напомним, в этом же учебном заведении учился и студент, осенью 2018 года взорвавший вместе с собой проходную в здание регионального управления ФСБ.

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04 сентябрь 15:27 | : Происшествия

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