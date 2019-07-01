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Кто знает Сергеича? Житель Архангельской области непонятно, где гуляет, уже 7 лет

Сотрудниками отдела полиции по Приморскому району ОМВД России «Приморский» разыскивается пропавший без вести Третьяков Станислав Сергеевич 1976 г.р., который в ночь на 15 сентября 2012 года ушел из дома в деревне Большое Анисимово (Приморский район Архангельской области) и до настоящего времени его судьба и местонахождение не известны.

Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, рост 182 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, на запястьях обеих рук присутствуют шрамы.

Всем, кому что-либо известно о судьбе и местонахождении Третьякова Станислава Сергеевича, просим сообщить информацию по телефонам: 8 (8182) 20-06-11 или 42-42-72.

31 июль 15:23 | : Происшествия

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