Кто знает Сергеича? Житель Архангельской области непонятно, где гуляет, уже 7 лет

Сотрудниками отдела полиции по Приморскому району ОМВД России «Приморский» разыскивается пропавший без вести Третьяков Станислав Сергеевич 1976 г.р., который в ночь на 15 сентября 2012 года ушел из дома в деревне Большое Анисимово (Приморский район Архангельской области) и до настоящего времени его судьба и местонахождение не известны.
Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, рост 182 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, на запястьях обеих рук присутствуют шрамы.
Всем, кому что-либо известно о судьбе и местонахождении Третьякова Станислава Сергеевича, просим сообщить информацию по телефонам: 8 (8182) 20-06-11 или 42-42-72.