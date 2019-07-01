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Дерзкий пьянчужка из Пинеги получит срок

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 52-летнего жителя Пинежского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 21 июня 2019 года вечером старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пинежского району по вызову соседей прибыл по месту жительства подозреваемого, который находясь в состоянии алкогольного опьянения агрессивно себя вел по отношению к супруге и детям. Мужчине предложили проследовать для правового разбирательства в отдел полиции. Подозреваемый ответил отказом и попытался скрыться. Затем ударил ногой в область живота сотрудника полиции, причинив  тому физическую боль, а также разбил стекло в служебном автомобиле. Противоправные действия подозреваемого пресекли, и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Предварительно установлено, что подозреваемый неоднократно применял физическую силу к супруге и несовершеннолетним сыновьям, в связи с чем решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 117 УК РФ (истязание) и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

30 июль 10:45 | : Происшествия

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