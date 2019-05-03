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Директор казенного учреждения в Вельске решил заработать на... эвакуации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального казенного  учреждения Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б, в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, сопряженное с ее вымогательством, в крупном размере).

 

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый предложил индивидуальному предпринимателю за незаконное денежное вознаграждение в размере 50% от суммы договора обеспечить заключение договоров об оказании услуг по эвакуации и перевозке транспортных средств, своевременное подписание актов выполненных работ и их оплату, а также заключение аналогичных договоров в дальнейшем. В период с октября 2016 года по август 2019 года должностное лицо получило взятку на общую сумму более 400 тысяч рублей.

 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОМВД  России по Вельскому району.

 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

 

В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал.

04 июнь 08:53 | : Происшествия

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