Жертвы аутсортинга. Архангельский перинатальный центр накормил пациенток кишечной палочкой

Архангельский перинатальный центр подвел своих кураторов.
О том, что у рожениц, находящиеся там на стационаре, обнаружена кишечная палочка, первыми сообщили местные журналисты.
Роспотребнадзор проверил эту информацию и…
— В эпидемический процесс вовлечены взрослые в возрасте от 27 до 35 лет. Заболевание протекает в легкой степени тяжести. Заболевшие переведены в инфекционное отделение, — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Архангельской области.
Всего с жалобами на симптомы отравления обратились 4 пациентки отделения патологии… они грешат на некачественное питание.
Окормляет Центр на условиях аутсортинга ООО «Трест столовых».
Сейчас специалисты соответствующих служб пытаются установит истинную причину.
Напомним, что строительство самого перинатального центра сопровождалось рядом громких скандалов… о которых вы наверняка слышали.