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На "УЛК" гибнут люди? В Устьянском районе молодой оператор был раздавлен транспортером

9 октября 2018 года днем в лесопильном цехе одного из предприятий, расположенных в Устьянском районе Архангельской области, обнаружено тело 22-летнего оператора лесопильного цеха. Предварительная причина смерти- сочетанная травма тела. По данному  факту Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления  Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, при проведении работ по обвязке и подписанию пакетов с пиломатериалами, во время движения пакетов по транспортеру, работник оказался зажат между пакетом и составными частями транспортера. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Наблюдатели полагают, что инцидент произошел на предприятии, входящим в «УЛК» - холдинг местного лесного олигарха Владимира Буторина.

 Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать оценку соблюдению правил техники безопасности и охраны труда на производстве и по результатам проверки  принять  процессуальное решение.

11 октябрь 10:47 | : Происшествия

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