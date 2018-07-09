На "УЛК" гибнут люди? В Устьянском районе молодой оператор был раздавлен транспортером

9 октября 2018 года днем в лесопильном цехе одного из предприятий, расположенных в Устьянском районе Архангельской области, обнаружено тело 22-летнего оператора лесопильного цеха. Предварительная причина смерти- сочетанная травма тела. По данному факту Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, при проведении работ по обвязке и подписанию пакетов с пиломатериалами, во время движения пакетов по транспортеру, работник оказался зажат между пакетом и составными частями транспортера. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Наблюдатели полагают, что инцидент произошел на предприятии, входящим в «УЛК» - холдинг местного лесного олигарха Владимира Буторина.
Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать оценку соблюдению правил техники безопасности и охраны труда на производстве и по результатам проверки принять процессуальное решение.