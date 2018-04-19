Мошенники в архангельском УФСИН - это вам не тюремную баланду недоливать

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие в отношении двух бывших сотрудников

ФКУ «Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения УФСИН России по Архангельской области» (далее – ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по АО). Они, в зависимости от роли и степени участия каждого, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере) и ч.3 ст. 160 УК РФ (три эпизода присвоения и растраты, в том числе, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, и пособничество в присвоении).

По версии следствия, в 2015-2016 годах обвиняемые совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием посредством организации заключения фиктивных государственных контрактов на оказание телематических услуг связи для государственных нужд. При этом услуги не оказывались, а денежными средствами в размере более 300 тысяч рублей обвиняемые распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб УФСИН России по Архангельской области.

В сентябре 2016 года начальник ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по АО, имея умысел на хищение вверенных ему денежных средств учреждения, дал указание своему подчиненному – второму обвиняемому, подготовить фиктивные товарные чеки на приобретение расходных материалов к компьютерной технике. Выделенные на приобретение товаров денежные средства в сумме 130 тысяч рублей обвиняемые присвоили.

Кроме того, начальник ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по АО также обвиняется в присвоении и растрате денежных средств, совершенных в 2017 году, в размере более 230 тысяч рублей посредством заключения фиктивных государственных контрактов с коммерческой организацией на выполнение работ для государственных нужд. В действительности работы выполнялись за счет сил и средств ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Архангельской области.

В результате совершения обвиняемыми преступлений УФСИН России по Архангельской области причинен ущерб на общую сумму около 700 тысяч рублей.

В ходе допроса обвиняемые свою вину не признали.