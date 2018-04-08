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В архангельской интернет-сети отловили раскаившуюся националистку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение в обществе ненависти, вражды и унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с использованием сети Интернет).

По версии следствия, подозреваемая разместила в одной из групп в социальной сети в сети Интернет комментарии, в которых содержатся унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные оценки группы лиц, выделяемой по признаку национальности.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, проведен обыск по месту жительства подозреваемой.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и специализированным подразделением УМВД России по Архангельской области.

От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса она также дала признательные показания.

10 май 10:23 | : Происшествия

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