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Во время пожара в ТЦ "Фокус" чуть было не сгорел хостел

И все-таки МЧС настаивает на неисправности электропроводки. Есть свидетельства, что протекала крыша, вода попала на оголенный провод… в итоге выгорело 800 квадратных метров торговых площадей.

По данным дознавателей, сообщение о возгорании на пульт пожарной охраны не поступало, так как не сработала сигнализация.

Последний раз ТЦ «Фокус» проверялся на безопасность в 2014 году.

«РГ»: - Звонок в пожарную охрану поступил довольно поздно, уже по открытому огню. К прибытию пожарных горел купол на мансардном этаже. Перекрытия там частично железобетонные, частично деревянные. Дерево и утеплитель прогорели, огонь перекинулся на пластиковые витражи, которыми был отделан купол. Возникла угроза распространения пламени на остальные помещения, в том числе на "аппендикс", пристроенный к основному зданию, где располагался хостел, - рассказал начальник службы пожаротушения ЦУКС Главного управления МЧС России по Архангельской области Дмитрий Охрименко.

Как рассказала изданию администратор хостела, о пожаре ей сообщила по телефону одна из сотрудниц ТЦ. После чего, несмотря на ранее утро, постояльцы были разбужены и с вещами выпровожены на улицу… все-таки жизнь дороже сна.

Напомним, ранее высказывались версии, что в пожаре виноват криминальный поджог. Впрочем, это и сейчас не сбрасывается со счета…

(фото «РГ»)

18 апрель 08:33 | : Происшествия

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