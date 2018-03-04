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Версии: Кто и зачем поджег ТЦ "Фокус" в Архангельске?

Одна из основных версий сегодняшнего пожара в ТЦ «Фокус» на Троицком, 119 – криминальный поджог. Именно за нее и ухватились дознаватели, передают редакции собственный источники в правоохранительных органах Архангельска.

Коллеги из ИА «Эхо севера», ссылаясь на данные «Контр-фокуса», заявляют, что основной владелец торгового центра некто Владислав Брик… известный в определенных кругах, по мнению журналистов, предприниматель.

Впрочем, по данным другого издания, основные акции «Фокуса» находятся руках у Владимира Карпова, вполне законопослушного депутата архангельского Горсовета.

Наблюдатели склоняются к такому, что если поджог и имел место, то речь идет не об акции устрашения со стороны конкурентов, а о чисто хозяйственных уловках - - скрыть прибыль, получить страховку и т.п.

Напомним, ТЦ «Фокус», проверявшийся четыре года назад на пожаробезопасность, заполыхал сегодня утром и сразу стал самым популярным объектом для фото- и видеосъемки.  В этот раз обошлось без жертв.

17 апрель 13:42 | : Происшествия

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