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Такой был ремонт. В Архангельске машины проваливаются под землю

Как сообщают федеральные СМИ, черпающие сведения из социальных сетей, авария произошла на том месте, где недавно был положен новый асфальт.

Инцидент произошел в районе Майская горка, на пересечение улица Галушина и Московского проспекта.

Старая модель «Жигулей» попала передними колесами в яму, которую уже заделывали в феврале после прорыва водопроводной трубы.

То есть, дорожное полотно не выдержало и пары месяцев.

Редакция ИА RUSNORD ждет название организации, производившей ремонт дорожного полотна, и разъяснения от компетентных лиц.

(фото агентства «Невские новости»)

 

04 апрель 11:51 | : Происшествия

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