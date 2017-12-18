Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Товарищ, будь бдителен! В Архангельске снег падает прямо на головы

Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в связи с наступлением весеннего сезона обращается к руководству организаций, обслуживающих жилые многоквартирные дома и другие здания и сооружения на территории региона, с просьбой принять все возможные меры по организации надлежащей эксплуатации зданий и прилегающей территории, во избежание происшествий, связанных со сходом снега и наледи с крыш.

В целях профилактики травматизма на улице, Следственное управление призывает граждан быть бдительными и осторожными, смотреть не только под ноги, но и вверх, кроме того следует выбирать пути передвижения так, чтобы не ходить близко к стенам домов. Также необходимо обращать внимание на сигнальные ленты ограждений.

В наступающий период таяния снега взрослые должны научить детей правилам поведения, которые позволят им избежать получения травм, а также усилить контроль за ними. Также стоит обратить внимание несовершеннолетних на недопустимость выхода на лед, особенно в период ледохода.

Помните, что Ваша безопасность зависит, в том числе, и от Вас самих.

Следственное управление разъясняет, что за ненадлежащее исполнение работниками организаций, обслуживающих жилые многоквартирные дома, здания и сооружения, своих профессиональных обязанностей Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность по ст.293 УК РФ (халатность), по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), либо по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). За совершение указанных преступлений Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

04 апрель 11:21 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


За кого голосуют собачки? «Сказки бабушки Галины», выпуск 34
"Сказки бабушки Галины", выпуск 33. Женщины, с ананасом вас!
«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2018 (33)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20