Товарищ, будь бдителен! В Архангельске снег падает прямо на головы

Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в связи с наступлением весеннего сезона обращается к руководству организаций, обслуживающих жилые многоквартирные дома и другие здания и сооружения на территории региона, с просьбой принять все возможные меры по организации надлежащей эксплуатации зданий и прилегающей территории, во избежание происшествий, связанных со сходом снега и наледи с крыш.

В целях профилактики травматизма на улице, Следственное управление призывает граждан быть бдительными и осторожными, смотреть не только под ноги, но и вверх, кроме того следует выбирать пути передвижения так, чтобы не ходить близко к стенам домов. Также необходимо обращать внимание на сигнальные ленты ограждений.

В наступающий период таяния снега взрослые должны научить детей правилам поведения, которые позволят им избежать получения травм, а также усилить контроль за ними. Также стоит обратить внимание несовершеннолетних на недопустимость выхода на лед, особенно в период ледохода.

Помните, что Ваша безопасность зависит, в том числе, и от Вас самих.

Следственное управление разъясняет, что за ненадлежащее исполнение работниками организаций, обслуживающих жилые многоквартирные дома, здания и сооружения, своих профессиональных обязанностей Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность по ст.293 УК РФ (халатность), по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), либо по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). За совершение указанных преступлений Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.