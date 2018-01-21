Уклонист из Котласа виесто казармы может пойти в барак ИТК

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Котласского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

По версии следствия, подозреваемый, подлежащий призыву на военную службу, в октябре и декабре 2017 года под роспись получал повестки о явке в отдел военного комиссариата Архангельской области по городам Котлас, Коряжма и Котласскому району. Не желая проходить военную службу, в назначенные дни без уважительной причины на мероприятия, связанные с призывом, не явился.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

За уклонение от призыва на военную службу Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.