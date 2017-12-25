"Родина" на нарах. Архангельский депутат Гусейн Алиев получил реальный срок за торговлю "корочками"

Сегодня Ломоносовский суд Архангельска вынес приговор депутату Архангельского Горсовета от партии «Родина», авторитетному бизнесмену и видному члену азербайджанской диаспоры Поморья Гусейну Алиеву – три года колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года.

Из официального:

Установлено, что Алиев, являясь должностным лицом — представителем власти, с 21.11.2016 по 23.01.2017 получил через посредника (своего помощника) взятку в сумме 400 тыс. рублей за выдачу заинтересованному лицу удостоверения помощника депутата Архангельской городской Думы.

При этом Алиеву было известно, что статус помощника депутата этому лицу был необходим для личных интересов, развития бизнеса, с целью новых знакомств с должностными лицами различных организаций.

Примечательно, что сам Меджидов, который претендовал на статус помощника депутата, освобожден от уголовной ответственности, так как, говоря простонародным языком, сдал своего несостоявшегося шефа, что называется, с потрохами.

Напомним, что с самого начала наблюдатели считали, что успешного, но в чем-то очень наивного депутата элементарно подставили… возможно, конкуренты по бизнесу. Подробней об этом читайте здесь.

Источники ИА RUSNORD утверждают, что Гусейн Алиев до самого конца не верил, что получит реальный срок. Увы, сегодня из-здания районного суда он отправился прямо в камеру СИЗО (до этого находился под домашним арестом).