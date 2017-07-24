Не тот Федоров. Опровержение на публикацию

На публикацию о якобы имевшим место обыске в кабинете у бывшего главы НАО Игоря Федорова пришло опровержение из ГУП, в котором он сейчас работает:

Данные не соответствуют действительности и порочат честь и репутацию компании и руководителя.

С уважением, Софья Андреева, руководитель пресс-службы ГУП «ТЭК СПб».

Ждем уточнений от наших питерских источников.

Пока же приносим Игорю Геннадиевичу искренние извинения за доставленные неудобства… чиновники столь крупного ранга всегда находятся в центре внимания и являются субъектами повышенного информационного риска.