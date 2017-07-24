"Вольное дело": В кабинете у Игоря Федорова прошел обыск

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода сообщает об обысках в кабинете чиновника Игоря Федорова. Издание предполагает, что речь идет о том самом Федорове…

По сообщению анонимных источников в «силовом ведомстве» Питера…

В кабинете — известного в Архангельске и НАО — Игоря Федорова сегодня прошел обыск.

Обыски так же прошли и других помещениях компании, которую он сейчас возглавляет.

Обыск прошел в рамках возбужденного уголовного дела «по фактам хищений бюджетных средств».

Возможно речь идет об этом Федорове…

Игорь Федоров. В 2014 году его представили, как руководителя ГУП «ТЭК Петербурга».

С февраля 2009 г. по февраль 2014 г. был губернатором Ненецкого автономного округа (НАО).

С 1995 по 2008 г. работал в «Архэнерго», в последние три года был исполнительным директором компании.

Окончил Архангельский государственный лесотехнический институт и Всероссийский заочный финансово-экономический институт, указано на сайте НАО.

В свою очередь редакция ИА RUSNORD напоминает, что до 2012 года ненецкий Федоров рассматривался как возможный кандидат на должность губернатора Архангельской области…

(на фото: тот самый Федоров)