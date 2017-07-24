"Вольное дело": В кабинете у Игоря Федорова прошел обыск

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода сообщает об обысках в кабинете чиновника Игоря Федорова. Издание предполагает, что речь идет о том самом Федорове…
По сообщению анонимных источников в «силовом ведомстве» Питера…
В кабинете — известного в Архангельске и НАО — Игоря Федорова сегодня прошел обыск.
Обыски так же прошли и других помещениях компании, которую он сейчас возглавляет.
Обыск прошел в рамках возбужденного уголовного дела «по фактам хищений бюджетных средств».
Возможно речь идет об этом Федорове…
Игорь Федоров. В 2014 году его представили, как руководителя ГУП «ТЭК Петербурга».
С февраля 2009 г. по февраль 2014 г. был губернатором Ненецкого автономного округа (НАО).
С 1995 по 2008 г. работал в «Архэнерго», в последние три года был исполнительным директором компании.
Окончил Архангельский государственный лесотехнический институт и Всероссийский заочный финансово-экономический институт, указано на сайте НАО.
В свою очередь редакция ИА RUSNORD напоминает, что до 2012 года ненецкий Федоров рассматривался как возможный кандидат на должность губернатора Архангельской области…
(на фото: тот самый Федоров)