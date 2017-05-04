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Архангельск: Нападение на врача не останется безнаказанным

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (нанесение побоев).

 

По версии следствия, 1 июля 2017 года днем бригада ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи» прибыла по вызову женщины в квартиру, расположенную на проспекте Дзержинского в городе Архангельске, где в ходе совместного употребления спиртных напитков подозреваемый избил ее сына. Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, мешал бригаде скорой медицинской помощи осматривать пострадавшего, оскорблял медицинских работников и из хулиганских побуждений нанес врачу не менее двух ударов рукой в область живота, причинив физическую боль.

 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям подозреваемого в части причинения телесных повреждений хозяину квартиры, для оказания медицинской помощи которому прибыла бригада скорой медицинской помощи.

 

Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу г.Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

13 июль 10:41 | : Происшествия

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