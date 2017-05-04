Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская область: Волки из леса потянулись к людям

В районе архангельского поселка Васьково в объектив случайного фотографа попался волк, вышедший к самой дороге.

Даже на расстоянии видно – животное исхудавшее, а, соответственно, опасное.

Мы уже в мае сообщали о появлении диких зверей вблизи человеческого жилья - Специалисты из охотхозяйств объясняют это тем, что медведи уже отошли от зимней спячки, испытывают чувство голода и могут бродить в самых неожиданных местах в поисках хоть какой-то еды.

Из сообщений пользователей интернета:

- Две недели назад в деревне Средние Валдушки (недалеко от Васьково) два волка загрызли собаку и утащили в лес. Собака была привязана на улице у будки! Через три дня снова были замечены два волка, ходили по деревне. Оба раза всё происходило ночью!

Рекомендации специалистов:

- В целях безопасности жителей близлежащих к лесу поселков егеря не советуют создавать открытые помойки, которые в это время года непременно привлекут диких зверей. Также нужно проводить разъяснительную работу среди детей младшего возраста, которые в последние годы рассматривают представителей дикой фауны исключительно как добродушных героев сверхпопулярного мультика «Маша и медведь».

13 июль 09:40 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2017 (96)
Июнь 2017 (231)
Май 2017 (198)
Апрель 2017 (241)
Март 2017 (249)
Февраль 2017 (225)


Деньги


все материалы
«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.