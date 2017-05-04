Архангельская область: Волки из леса потянулись к людям

В районе архангельского поселка Васьково в объектив случайного фотографа попался волк, вышедший к самой дороге.
Даже на расстоянии видно – животное исхудавшее, а, соответственно, опасное.
Мы уже в мае сообщали о появлении диких зверей вблизи человеческого жилья - Специалисты из охотхозяйств объясняют это тем, что медведи уже отошли от зимней спячки, испытывают чувство голода и могут бродить в самых неожиданных местах в поисках хоть какой-то еды.
Из сообщений пользователей интернета:
- Две недели назад в деревне Средние Валдушки (недалеко от Васьково) два волка загрызли собаку и утащили в лес. Собака была привязана на улице у будки! Через три дня снова были замечены два волка, ходили по деревне. Оба раза всё происходило ночью!
Рекомендации специалистов:
- В целях безопасности жителей близлежащих к лесу поселков егеря не советуют создавать открытые помойки, которые в это время года непременно привлекут диких зверей. Также нужно проводить разъяснительную работу среди детей младшего возраста, которые в последние годы рассматривают представителей дикой фауны исключительно как добродушных героев сверхпопулярного мультика «Маша и медведь».