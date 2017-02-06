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Новые ужасы Ширшинского психоневрологического интерната

Ширшинский психоневрологический интернат снова в центре внимания СМИ. Теперь из-за смерти одного из «клиентов»…

Дело № 2-239/2017 20 апреля 2017 года

РЕШЕНИЕ

(выдержки)

Именем Российской Федерации Новодвинский городской суд Архангельской области …, рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Новодвинске Архангельской области гражданское дело …к Государственному бюджетному стационарному учреждению социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Ширшинский психоневрологический интернат».

…В ходе расследования причины смерти клиента интерната, а не выявления обстоятельств и причин допущенных, по мнению работодателя, нарушений.

…В судебном заседании истец пояснила, что по факту смерти клиента она по поручению руководства учреждения истребовала со среднего и младшего медицинского персонала отделения милосердия объяснения, позднее ее также попросили написать пояснение по факту случившегося.

Смерть клиента не была следствием действий или бездействия, а произошла в результате несчастного случая.

…Причиной его смерти стал недосмотр…

…Допрошенные в судебном заседании свидетели подтвердили отсутствие виновного противоправного неисполнения или ненадлежащего исполнения истцом должностных обязанностей, послужившего причиной смерти клиента.

…Исковые требования к Государственному бюджетному стационарному учреждению социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Ширшинский психоневрологический интернат» … удовлетворить.

…Приказ исполняющего обязанности директора Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ширшинский психоневрологический интернат» …отменить.

Взыскать с Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ширшинский психоневрологический интернат» … компенсацию морального вреда.

P.S. Напомним, что вокруг Ширшинского психоневрологического интерната периодически возникают скандалы судебного порядка – два директора подряд пошли по коррупционным статьям. Наблюдатели полагают, что здесь виновата система взаимоотношений, выстроенная внутри данного ведомства… есть свидетельства, что в интернате было принято встречать проверяющих и инспекции роскошным застольем.

 

05 май 11:28 | : Происшествия

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