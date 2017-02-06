Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Убил... но не съел. Северодвинец принял любовницу за инопланетянку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 48-летнего жителя Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь на 24 февраля 2017 года по месту жительства на улице Индустриальной в городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары ножом лежащей на диване сожительнице. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте преступления.

В ходе допросов подследственный вину признал и пояснил следователю, что он был сильно пьян, и ему показалось, что его сожительница стала инопланетным существом. Он схватил нож и стал наносить ей удары, пока не устал. Через некоторое время пришел с сознание и понял, что совершил, затем позвонил в полицию.

В ходе следствия обвиняемому проведена психолого- психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает психическим расстройством форме синдрома зависимости от алкоголя. В момент совершения инкриминируемого ему деяния не находился в состоянии физиологического аффекта. Он признан вменяемым.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

05 май 10:01 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2017 (20)
Апрель 2017 (241)
Март 2017 (249)
Февраль 2017 (225)
Январь 2017 (199)
Декабрь 2016 (233)


Деньги


все материалы
«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.