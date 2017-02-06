Убил... но не съел. Северодвинец принял любовницу за инопланетянку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 48-летнего жителя Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, в ночь на 24 февраля 2017 года по месту жительства на улице Индустриальной в городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары ножом лежащей на диване сожительнице. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте преступления.
В ходе допросов подследственный вину признал и пояснил следователю, что он был сильно пьян, и ему показалось, что его сожительница стала инопланетным существом. Он схватил нож и стал наносить ей удары, пока не устал. Через некоторое время пришел с сознание и понял, что совершил, затем позвонил в полицию.
В ходе следствия обвиняемому проведена психолого- психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает психическим расстройством форме синдрома зависимости от алкоголя. В момент совершения инкриминируемого ему деяния не находился в состоянии физиологического аффекта. Он признан вменяемым.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.