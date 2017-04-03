Альхимович спалился. Последствия обысков в Котласской районной администрации

Следственным подразделением Регионального управления ФСБ России по Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении чиновника администрации МО «Котласский муниципальный район» Сергея Альхимовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 и ч.1 ст. 285 УК РФ («Пособничество в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенном из корыстной заинтересованности и повлекшем существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства»).
По версии следствия в 2016 г. Альхимович из корыстных побуждений вступил с начальником Управления имущественно - хозяйственного комплекса МО «Котласский муниципальный район» Александром Шумиловым в преступный сговор, направленный на противоправное обогащение чиновников за счёт сдачи в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности.
А именно, согласно заранее спланированной преступной схеме, Шумилов, обладая информацией о том, что газовая компания намеревается заключить с администрацией района договор аренды земельного участка, осуществил фиктивную передачу его подконтрольному физическому лицу по многократно заниженной арендной плате. После этого с целью придания законности своим действиям земельный участок фиктивно передавался в субаренду от одной подконтрольной чиновникам фирмы к другой. В итоге земля была передана газовой компании, а полученные за аренду денежные средства обналичены и распределены между участниками преступной схемы.
От незаконных действий должностных лиц бюджет района недополучил выгоду в сумме более 3 миллионов рублей.
Отметим, что в марте 2017 года следственным подразделением РУФСБ России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») в отношении экс - начальника Управления имущественно - хозяйственного комплекса МО «Котласский муниципальный район» Александра Шумилова.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причастных лиц.
Злоумышленникам грозит наказание до четырех лет лишения свободы.
Напомним, что на прошлой неделе прошли обыски в Котласской районной администрации, о чем мы своевременно сообщили своим читателям. Уже тогда было понятно – копают под подельников Шумилова, арестованного еще 12 января.