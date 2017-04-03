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Как сотрудник архангельского УФСИН "телефонизировал" колонию

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего сотрудника исправительной колонии № 21 ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области, расположенной в поселке Икса Плесецкого района, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей) и ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия).

19 апреля 2017 года сотрудник исправительного учреждения задержан сотрудниками РУФСБ и УФСИН России по Архангельской области при попытке пронести для осужденного на территорию колонии мобильные телефоны за взятку в размере 12 тысяч рублей.

Следствием установлено, что он же в феврале и марте текущего года за незаконное денежное вознаграждение передавал осужденным приобретенные для них мобильные телефоны.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области. Один из эпизодов преступной деятельности выявлен оперативной службой ИК № 21 УФСИН России по Архангельской области.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

24 апрель 08:47 | : Происшествия Архангельская область сотрудник исправительной колонии УФСИН мобильные телефоны

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