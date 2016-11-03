Архангельская область: Михальчук попался в лапы правосудия

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации муниципального образования «Ерцевское» Михальчука (однофамилец одиозного губернатора), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
По версии следствия, подозреваемый в январе 2014 года подписал акты о приемке выполненных работ по муниципальному контракту на проектирование и оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления энергоресурсов в многоквартирных домах на территории муниципального образования, заведомо зная, что работы на сумму свыше 490 000 рублей подрядной организацией не выполнены. В результате указанных действий бюджету МО «Ерцевское» причинен ущерб на указанную сумму, а также существенно нарушены права и законные интересы местных жителей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Коношского района и ОМВД России по Коношскому району.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Производится сбор доказательственн