"Личная тайна" по-архангельски. Мировой судья присудил Олега Кодолу к штрафу в пользу соловецких чиновников

С личной странички участника Ассоциации «Вольное дело» Олега Кодолы в ЖЖ:
- Вчера мировой судья приняла решение по моему делу о "распространении сведений, составляющих личную тайну". Мне присудили выплатить 80 тысяч штрафа и по 20 тысяч - каждому чиновнику, испытавшему невыразимые моральные страдания. Естественно, мы подадим апелляцию в районный суд.
"Личная тайна" звучит красиво, но в реальности это видеоролик, где два чиновника (муниципальный и государственный) ведут разговор "не пускать на причалы Кодолу и его друзей".)) В материалах дела также говорится, что через год после сговора один из них построил забор вдоль причала Хета и береговой линии, ограничив доступ мне и "группе лиц". Есть и представление прокуратуры о том, что установка забора была незаконной. А судят меня. За распространение личной тайны. Вот такой прикол.)) Из первого раунда схватки я вынес первые впечатления и новые знания.
- Оказалось, что понятие "личная тайна" не объяснено Законом. Ну нет у нас в Законе формулировки "личной тайны". Был целый Пленум Верховного суда, где понятие "личная тайна" фигурирует, но чёткие формулировки и критерии личной тайны в нём отсутствуют.Правда, постановление Пленума ссылается чаще всего на 152 статью ГК РФ, "прим" 1 и 2 которой разрешают использование изображения гражданина без его согласия в общественных и публичных интересах. Но именно эти "примы" суд в моём случае решил не учитывать. Вывод: каждый судья волен не только определять понятие "личная тайна" исходя из собственных моральных и этических оценок, но и на свой вкус определять наличие или отсутствие общественных или публичных интересов.
- Не учёл суд и то, что в ролике упоминается моя фамилия, как объект давления; что это разговор муниципального и государственного служащих, что разговор ведётся о давлении на целые группы лиц, на предпринимателей, и даже на город: "Поставлю Кемь раком". Суд посчитал, что содержание разговора разбирать бессмысленно: ведь речь идёт о распространении ИЗОБРАЖЕНИЯ. Таким образом содержание разговора оказалось вычеркнуто из обсуждения - нам не позволили допросить потерпевших по сути разговора в ролике. Эта позиция суда осталась мне не ясна, но не могу же я подозревать суд... Даже склонен отметить его доброту в рамках дозволенного: требования обвинения 150 (штраф) + 50 (моральный ущерб №1) + 30 (моральный ущерб №2) мне "скостили" до "80+20+20" - с 230 до 120. Гуманно.
- Отказавшись от рассмотрения содержания ролика, суд, тем не менее, вменил мне в вину часть этого содержания, а именно - мат потерпевших. Мои доводы, что не логично рассматривать обсценную лексику, как составляющую аудиозаписи, отдельно от содержания аудиозаписи, судом приняты не были. Таким образом, сегодня в суде было рождено "архангельское" понятие "личной тайны". Это обязательное сочетание двух визуальных образов: "пьют пиво" и "в полотенцах" и одного аудиального - "матерщина". Вот такой казус.
- Основанием же решения, как ни странно, стала всё та же 152 статья, но без "примов". Вывод суда простой: распространять изображение можно только с согласия потерпевших. Представьте: вам принесли запись разговора, где люди договариваются вас убить. Для опубликования этой записи вы должны прийти к тем, кто собирается вас убить, и спросить их: "Уважаемые! Не будете ли вы против, если я опубликую видео, где вы договариваетесь меня убить?"
- Конечно! Публикуй! - скажут они... Так размышляет наш суд.))
- К факту вынесения решения "не в мою пользу" я отношусь сдержанно, поскольку имею опыт столкновения моих интересов с федеральными законами.)) Я ранее рассказывал об опыте "лицензирования пассажирских перевозок на маломерных судах": пару лет я пытался получить лицензию на пассажирские перевозки на своём маломерном моторном судне, но был отфутболен. Потом один доброхот-вице-губернатор попросил проверить мою деятельность, и я... огрёб штраф в 50 тысяч рублей за..... незаконное предпринимательство - пассажирские перевозки, которые и просил лицензировать! Это был первый в моей жизни случай, когда штраф я платил с садистским удовольствием: штраф стал прецедентом, ситуация сдвинулась с мёртвой точки и, спустя год, близится к благополучному завершению. Три года переписки и 50 000 штрафа за исполнение законного желания - я считаю, это не дорого.
Случай с видеороликом для меня из этого же разряда. Я с самого начала заявлял, что мне всё равно, какое будет решение суда - важно было показать, как чиновники договариваются давить чужой бизнес и делать "свой". Именно это важно: случай типичен для современной России, Левиафан можно не смотреть, ЭТО везде. С того момента, как на меня подали заявление, я узнал, что желание вывести чиновников на чистую воду наказывается штрафом до 200 тысяч. Надеюсь, что мой случай в очередной раз покажет абсурд нашего законодательства, став одним из шажков в сторону здравого смысла.