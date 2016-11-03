Размечтавшаяся. Архангелогородка придумала себе изнасилование

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления).
По версии следствия, 21 декабря 2016 года подозреваемая обратилась в УМВД России по г.Архангельск с не соответствующим действительности заявлением о том, что в ночь на 20 декабря 2016 года в одной из квартир дома на улице Кегостровский ЛДК города Архангельска ее изнасиловал 32-летний местных житель.
В ходе проверки, проведенной по обращению женщины, информация об изнасиловании не подтвердилась. В последующем подозреваемая пояснила следователю, что написала не соответствующее действительности заявление, желая помочь ранее судимому сожителю, у которого с «насильником» был конфликт.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Производится сбор доказательственн