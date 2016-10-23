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Архангельск: Не ругай старшего помощника прокурора!

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении неработающего 42-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства).

По версии следствия, 18 ноября 2016 года в зале судебных заседаний Соломбальского районного суда г.Архангельска мужчина, являясь подсудимым по уголовному делу по обвинению в применении насилия к представителю власти, высказал в адрес старшего помощника прокурора г.Архангельска оскорбительные выражения, унизив тем самым его честь и достоинство, чем выразил явное неуважение к суду.

В настоящее время по уголовному делу о неуважении к суду проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Приговором суда за применение насилия к представителю власти указанное лицо осуждено к 3 годам 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

19 январь 12:03 | : Происшествия

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