Архангельск: Не ругай старшего помощника прокурора!

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении неработающего 42-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства)
По версии следствия, 18 ноября 2016 года в зале судебных заседаний Соломбальского районного суда г.Архангельска мужчина, являясь подсудимым по уголовному делу по обвинению в применении насилия к представителю власти, высказал в адрес старшего помощника прокурора г.Архангельска оскорбительные выражения, унизив тем самым его честь и достоинство, чем выразил явное неуважение к суду.
В настоящее время по уголовному делу о неуважении к суду проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственн