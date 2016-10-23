Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Таксомоторный" разбой в Архангельске: Злодеи обезврежены

Поздним вечером 15 января в дежурную часть полиции Архангельска поступил звонок от водителя такси, который сообщил, что на него напали неизвестные и угнали автомобиль. Потерпевший подробно описал нападавших, отметив отличительные черты их внешности и одежды.

Таксист пояснил, что приехал на обычный заказ, в салон сели двое молодых людей. Когда автомобиль прибыл по указанному ими адресу, один из пассажиров неожиданно приставил к шее водителя нож и стал требовать деньги. Таксист смог быстро сориентироваться, выхватил нож у злоумышленника и выскочил из машины. Второй пассажир попытался его догнать, но заметив неподалеку людей, прекратил преследование. Завладев автомобилем, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

В городе незамедлительно был введен план «Перехват». В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска заметили похожих по описанию молодых людей в одном из дворов на острове Краснофлотский. Подозреваемые были задержаны. В ходе личного досмотра у одного из них был обнаружен принадлежавший потерпевшему мобильный телефон и навигатор из салона его автомобиля. Злоумышленники были доставлены в дежурную часть отдела полиции.

Угнанный автомобиль с видимыми механическими повреждениями был обнаружен при проведении дальнейших поисковых мероприятий. В ходе его осмотра установлено, что из салона были похищены электронные устройства, личные вещи и документы водителя.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Проводятся дальнейшие следственные действия.

17 январь 10:22 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2017 (77)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (193)


Деньги


все материалы
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.