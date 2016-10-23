"Таксомоторный" разбой в Архангельске: Злодеи обезврежены

Поздним вечером 15 января в дежурную часть полиции Архангельска поступил звонок от водителя такси, который сообщил, что на него напали неизвестные и угнали автомобиль. Потерпевший подробно описал нападавших, отметив отличительные черты их внешности и одежды.
Таксист пояснил, что приехал на обычный заказ, в салон сели двое молодых людей. Когда автомобиль прибыл по указанному ими адресу, один из пассажиров неожиданно приставил к шее водителя нож и стал требовать деньги. Таксист смог быстро сориентироваться, выхватил нож у злоумышленника и выскочил из машины. Второй пассажир попытался его догнать, но заметив неподалеку людей, прекратил преследование. Завладев автомобилем, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.
В городе незамедлительно был введен план «Перехват». В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска заметили похожих по описанию молодых людей в одном из дворов на острове Краснофлотский. Подозреваемые были задержаны. В ходе личного досмотра у одного из них был обнаружен принадлежавший потерпевшему мобильный телефон и навигатор из салона его автомобиля. Злоумышленники были доставлены в дежурную часть отдела полиции.
Угнанный автомобиль с видимыми механическими повреждениями был обнаружен при проведении дальнейших поисковых мероприятий. В ходе его осмотра установлено, что из салона были похищены электронные устройства, личные вещи и документы водителя.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Проводятся дальнейшие следственные действия.