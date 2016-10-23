Архангельская область: Еще одна трагедия любви

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению 29-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3,5 ст. 33, п. «г,з» ч.2 ст.111 УК РФ (организация причинения тяжкого вреда здоровью, и пособничество в его совершении по найму).
По версии следствия, 56-летний предприниматель на протяжении нескольких лет оказывал знаки внимания 36- летней северодвинке, которая отвергала его ухаживания. Мужчина обратился к знакомому с предложением за 600 тысяч рублей покалечить женщину, рассчитывая на то, что, лишившись возможности себя обеспечивать, она станет зависима от него материально, и он заслужит ее расположение.
В ноябре 2015 года исполнитель на улице напал на женщину и нанес той один удар молотком по голове и несколько ударов ногами по туловищу. Потерпевшая оказала активное сопротивление, в связи с чем каких-либо существенных повреждений ей причинено не было. Заказчик оказался недоволен результатом, заплатил посреднику 100 тысяч рублей, потребовал повторить нападение и убить женщину. В свою очередь посредник, не желая свершать убийство, дал исполнителю указание причинить женщине телесные повреждения, но не лишать ее жизни.
18 декабря 2015 года исполнитель преступления в подъезде жилого дома напал на потерпевшую и нанес той три удара ножом. Пострадавшая оказала сопротивление, завязалась борьба, в ходе которой она смогла отобрать нож, и лишь после того, как на лестничную площадку выбежали соседи, нападавший скрылся с места преступления. Через два дня потерпевшая скончалась от полученных ранений в больнице. После этого заказчик выплатил посреднику 200 тысяч рублей, остальную часть денежных средств выплачивать отказался.
Указанное убийство, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть благодаря совместным усилиям сотрудников следственного отдела по г.Северодвинск Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО и уголовного розыска ОМВД России по городу Северодвинску.
Пособник в указанном преступлении полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению всех соучастников. Заказчик убийства скрылся от органов следствия и объявлен в международный розыск. Уголовное преследование фактического исполнителя убийства прекращено в связи с его смертью.