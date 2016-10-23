Архангельск: В армию не ходить - себе навредить

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении неработающего 25-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).
По версии следствия, подозреваемый, подлежащий призыву на военную службу, у которого в 2011 году закончилась отсрочка от службы в Вооруженных силах РФ в связи с окончанием учебного заведения, с 2012 года по июнь 2016 года году под роспись получал повестки о явке в военный комиссариат г.Архангельска. Не желая проходить военную службу, в назначенные дни на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, без уважительной причины не являлся.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что осознает, что отнесся легкомысленно к необходимости пройти службу в армии.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу г.Архангельска Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому АО.
За уклонение от призыва на военную службу Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.