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В разбившемся под Сочи самолете летел бывший архангельский журналист

Как сообщают коллеги из ИА «Двина-информ», в разбившемся под Сочи самолете в составе журналистской группы (всего 9 человек) находился бывший архангелогородец, когда-то работавший на АГТРК «Поморье», Дмитрий Рунков.

Как вспоминают коллеги Дмитрия по региональной телекомпании, на областном телевидении он проработал совсем недолго, около двух лет. Потом уехал в Санкт-Петербург «искать себя». В чем преуспел, довольно быстро стал выпускать свою авторскую программу на популярном питерском канале ТВ100.  Потом появился на Первом федеральном…

Коллеги вспоминают, что Дмитрий обладал искрометным чувством юмора…

Также в катастрофе погибла поистине знаковый человек России - подвижница, правозащитник и меценат, известная под именем Доктор Лиза.

Редакция ИА RUSNORD разделяет горечь утраты с родственниками и близкими всех погибших.

Между тем наблюдатели задаются вопросом, какие еще должны быть знаки свыше, чтобы понять – православной России просто нечего делать на мусульманском Востоке…

(фото с сайта http://dvinainform.ru/incidents/2016/12/25/48247.html)

25 декабрь 12:14 | : Происшествия

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