Сахарный ажиотаж: картельный заговор или просчет государственных регуляторов?

Сегодня происходит какой-то хаос на сахарном рынке: его или нет, или очень дорогой. Отсюда происходит масса всяких слухов, домыслов, поиск врагов и обвинений. Мне довелось услышать даже такой «аргумент» - «сейчас этим вопросом занимается ФСБ и «полетят головы». Это смешно, если не было бы так грустно. Мое глубокое убеждение – нужно понять проблему и успокоиться: все в порядке, сахар был, сахар есть и, конечно, сахар будет...
Однако, много вопросов, а ответов – почему это случилось - нет.
Попробуем разобраться в этой проблеме бесстрастно и ответить на вопрос будет ли эта проблема решена в ближайшее время.
Как ни странно звучит, но сахарный рынок – это очень регулируемый сегмент рынка. О значимости этого рынка говорит тот факт, что первое постановление Правительства в далеком 1999 году, за подписью тогда еще только назначенного Премьер-министра В.В. Путина, было посвящено квотированию зарубежных закупок сырья и проведению аукционов по продаже квот, т.к. в предыдущем 1998 году сахарный рынок перенасытился и обвалился, и многие игроки «прогорели», в том числе и «дочка» Сбербанка компания «Форум-Рико» (в архангельском отделении которого мне пришлось в то время работать).
Чтобы было понятно – 70 % производства сахарного песка делается из сахарного тростника производства Кубы, Бразилии и др. стран, а остальные 30 % делается из сахарной свеклы. Причем доля России в производстве сахарной свеклы всего около 10% (остальные производятся на Украине и Казахстане).
Основные игроки на этом рынке – это 6 ведущих компаний «Продимекс», «Русагро», «Доминант» «Сюкдэн» и др., которые занимают более 60% рынка. Хотя у некоторых из этих монстров есть свои сахарные заводы, большинство сахара производится на сторонних, не принадлежащим им сахарных заводах.
Крупные сахарные магнаты — это, прежде всего, торгово - финансовые группы, тесно связанные с банками и Правительством. Ежегодно проводятся аукционы на предоставление квот на закупку сырья. Закупленное и привезенное в Россию сырье поступает на сахар перерабатывающие заводы, причем сама продукция заводам не принадлежит.
Рынок сахарного песка нестабилен, идут постоянно повышения цены и снижение выпуска продукта. Такие колебания крупным сахарным компания не страшны – они имеют большой запас прочности по цене.
Причем интересная деталь - при снижении цены на сахар сокращаются его продажи, тут действует психологический фактор, ждут, что снижение будет дальше, нужно только дождаться его дна. Это, конечно, не относится к мелким оптовикам и производителям. При повышении цены – начинается увеличение продаж, ждут, что завтра будет еще дороже.
Этим часто пользуются крупные игроки на сахарном рынке, чтобы подогреть рынок они немного начинают снижать цену с тем, чтобы потом начинать повышать цену и получить ажиотажный спрос.
Емкость рынка сахара так же прогнозируемая. В среднем один человек потребляет сахара 1 килограмм в месяц (в летние месяцы с июля по сентябрь) идет увеличение потребления до 50 %. Например, город Архангельск и Северодвинск потребляет в среднем 620 – 800 тонн сахарного песка в месяц, это 10 - 13 вагонов по 60 тонн.
Как правило, представительство сахарных компаний имеет 3-месячный товарный запас и старается его не опускать менее чем 2 недели прогнозируемых объемов продаж.
А здесь – очень важный момент, ценовые колебания очень не любят мелкие оптовики и торговые сети, они могут «попасть» в не рынок, т.е. купили за рубль, а цена упала до 90 копеек. Что им продавать в убыток? Они хотят гарантировано зарабатывать.
Поэтому давно придумана следующая схема продаж – ответственное хранение товара, это означает, что ежедневно торговая компания заявляет сколько сахара она готова купить по договоренной цене и забирает товар со своего же склада (остальной товар хранится на складе торговой компании, но не принадлежит ей), потом она рассчитывается за этот товар. Вот так – все довольны, никто не «попал» на деньги.
Конечно, есть и прямые продажи сахара мелкими оптовиками, но это очень незначительный объем продаж. Сегодня 90 % рынка занимают крупные торговые сети («Магнит», «Пятёрочка» и другие), и уж поверьте - они умеют зарабатывать деньги.
Следовательно, магазины, в глобальном смысле, не виноваты в повышении цен на сахар, а также и в отсутствии его на полках.
Тогда почему случилось, что сахар сначала подорожал, а затем пропал с полок магазинов?
В начале февраля месяца Федеральная Антимонопольная Служба РФ направила письмо российским сахарным компаниям, в котором говорится "о допустимости реализации рекомендаций, направленных письмом ФАС России от 02.02.2022 № ГМ/7310-ПР/22, без учета пункта «а»" (пункт «а» рекомендовал компаниям продавать сахар организациям розничной торговли не дороже 47 руб./кг). В том же письме ФАС обращает внимание компаний на соблюдение антимонопольного законодательства, включая "запрет на необоснованное повышение цен" и "необходимость проявления участниками рынка добросовестного поведения, основанного на принципах ответственного ценообразования, включая недопущение создания искусственного дефицита на рынке, который может привести к дальнейшему росту цен".
Поэтому в день «Z» сахарный рынок был в довольно напряженном состоянии: по настоятельной «просьбе» ФАС цена была зафиксирована, рынок не стабилен, но еще можно было держать данную цену. Однако, когда были озвучены санкции, а рынок был жестко привязан к доллару, «могучая шестерка» приняла решение минимизировать продажи сахара до «понятной ситуации». Вот и все – сахар исчез с рынка, кроме 10% рынка мелких оптовиков. Они быстро сориентировались в ситуации и подняли цену до максимума – это вполне законно, статьи-то за спекуляции нет, а контроль за «манипулированием рынком» местные ФАСшники до особого «указания» сверху не применили. Как следствие, сахар подскочил до запредельных цен и исчез вовсе. Хотя кое-где можно было встретить и нормальные цены, но цены в «30-38» рублей, которую обозначают некоторые наши «писаки», нигде не было.
Что дальше? Где сахар? Сахар есть, его вполне достаточно, даже более того. Но когда он будет на полках магазинах?
Сегодня, кажется, до экономических министерств стало доходить, что регулированием цен вопрос не решить. Во всяком случае последние совещания в Минторге и Минсельхозе показывают, что там уже готовы мириться с ростом цен, лишь бы не допустить отсутствие сахара на полках магазинов. Производители учли эти новые пожелания и практически весь объем сахара направлен в розницу, поэтому скоро сахар появится на полках магазинов. Конечно, цена будет другая...
Если подвести итоги – проблема с отсутствием сахара на наших прилавках – это конфликт интересов между регулирующими органами и крупными игроками сахарного рынка.
Сегодня, после работы, заехал в магазин в поселке Васьково – сахар есть, но я покупать его не стал, вспомнил, что жена сказала «пей чай с малиновым вареньем – год был урожайным, варенья заготовили много – испортится».
Михаил Скоморохов – специально для «Rusnord»