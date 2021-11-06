Архангельские коммунисты вышли за красную линию

В стане архангельских коммунистов оживление.
Впрочем, касается оно только информационной составляющей. По мнению наших (и не только) наблюдателей, это связано с подготовкой к региональным выборам (областное Собрание, горсоветы Архангельска, Северодвинска и т.д). Интересная деталь, по данным издания «Коммерсант» из Москвы этим процессом руководит известный браконьер Валерий Рашкин. Временно (до окончательного решения суда по делу о незаконной охоте в Саратовской области) ограниченный в деяниях как действующий депутат Государственной думы, но имеющий высокий рейтинг у определённой части коммунистического электората как «пострадавший от происков политических конкурентов».
Такому «куратору» и опекаемые под стать…
На днях региональный обком КПРФ выложил на своём фирменном ютуб-канале «Красная линия» видеоопус, касающийся строительства нового жилья в крупнейших городах Поморья – Архангельске и Северодвинске. В целом, ничего нового, обычная коммунистическая риторика на тему «слияния бизнеса и власти», с набором домыслов и зависти к людям, умеющим делать конкретное дело. Разбирать всё по пунктам, ей-богу, жалко рабочего времени.
Поэтому только общий обзор. В архангельской части 20-минутного ролика в очередной раз муссируется тема поджогов деревянных домов в переулке Водников. Вроде бы и поджигатель пойман больше года назад, и интересант установлен, и будущее многострадального переулка известно. Что, к слову, подтверждается комментариями официальных лиц… и тут же ставится под сомнения «простыми жителями, случайно оказавшимися в объективе телекамеры». Старый, но до сих пор действенный политтехнологический приём.
Северодвинская часть сделана в той же творческой «манере», только обсуждается в ней строительство «Квартала 100», которым якобы недовольна «подавляющая часть активных горожан».
Сквозная объединяющая линия двух сюжетов – хула в адрес крупнейшего в регионе застройщика, как непреложный элемент антикапиталистической пропаганды. Всё тоже самое можно услышать на любом оппозиционном митинге. Но судьи кто?
В архангельской серии главным обличителем выступает не так давно вступивший в должность первый секретарь обкома КПРФ Александр Гревцов. Ранее известный блогер и журналист, до начала политической карьеры (то есть, до зарабатывания денег на этой ниве) успешно воспевавший деяния компании «ТГК-2», одного из главных региональных монополистов в сфере ЖКХ, периодически замораживающий жителей Поморья. Кто-нибудь способен поверить, что у взрослого мужчины в одночасье так изменились взгляды на суть вещей? Так и хочется сказать – уж чья бы корова мычала.
Впрочем, лажается Гревцов не в первый раз. Меньше года назад он в своём новом статусе вовсю агитировал за кандидата в мэры Котласа Андрея Сергеева. Цитата из выступления: «Коммунисты Котласа, поддерживая кандидата, несут высокую ответственность за выполнение поставленных им задач, в случае его избрания». В итоге главный коммунист Поморья и сам опростоволосился, и товарищей по партии подставил – в начале уже этого года их «суперкандидат» был арестован как глава Сольвычегодска по подозрению в взяточничестве и вымогательствах. И кто теперь возьмёт за него на себя «высокую ответственность»?
Ошиблись в товарище? Но о чём (или чем) думали раньше?! Весь Котласский район знал о пьяных сергеевских «покатушках» и безобразной драке с женщиной питейном заведении. Не поэтому ли местная партячейка в ходе конкурса поддержала кандидатуру Светланы Дейнеко, имеющую, пусть и непрямое, отношение к «Единой России»?
В северодвинской серии «спецпроекта» главным спикером выведен Олег Мандрыкин, в офисах агентства недвижимости которого на днях (вот совпадение!) проходили обыски и изъятие документов, касающихся ухода от налогов. Выглядит как моральная поддержка своего политического оппонента, шедшего на выборы в Госдуму под знамёнами либерального «Яблока».
Или дело здесь не в политике? Известно, что с позапрошлого года в Совете Федерации от Архангельской области заседает сенатор-коммунист Александр Некрасов, питерский строительный магнат с северодвинскими корнями. Представляете, какое поле деятельности под него расчищается? Некрасовские фирмы тоже ориентированы на коммерческую застройку и конкуренты мини-олигарху не нужны.
В известном банном анекдоте говорится: «Или крестик сними, или трусики надень». Тоже касается бизнеса и борьбы за счастье трудового народа.
Вот такая красная линия…
Леонид Черток