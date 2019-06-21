Как стало известно редакции, сегодня в Северодвинске проходят оперативные мероприятия (в просторечии обыски) в офисах компании «Вариант», занимающейся посредническими услугами по продаже недвижимости.
Мероприятия проводятся по следующим адресам:
Агентство недвижимости «Вариант» принадлежит известному на региональном уровне оппозиционеру и начинающему политику Олегу Мандрыкину, участнику последней избирательной кампании в Госдуму. Есть данные, что сам бизнесмен уехал по срочному делу в Санкт-Петербург, дата его возвращения неизвестна.
Сейчас можно ожидать волны возмущения – кошмарят бизнес лидера протестного движения. Хотя в реальности речь идет о банальном нарушении закона, подпадающего под статью 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов».
Схематоз Мандрыкина прост и очевиден – работники его компании оформлены как индивидуальные предприниматели, с которыми заключены соответствующие договора. Это позволяло «Варианту» не платить за них взносы в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. В итоге бюджет недополучил значительную по меркам налогового права сумму – более 3 млн. рублей.
Подобные деяния караются: штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Остальное… словоблудие. На кадрах внизу те самые оперативные мероприятия.