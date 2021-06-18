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Нам ответили: В Первой горбольнице Архангельска грядут серьезные кадровые перемены

Дедлайн 12 августа…

Об этом в телефонном разговоре с редакцией ИА RUSNORD сообщил глава регионального минздрава Александр Герштанский.

Поводом для звонка послужила публикация «SOS: Из Первой ГКБ Архангельска бегут врачи!». В ней, в частности, говорилось об увольнении 120 сотрудников больницы только за 2020 год. Что продолжается по сей день - только в июле ушли 3 реаниматолога, 2 травматолога, 1 сосудистый хирург.

Кроме того: неадекватное обеспечение больных жизненно важными лекарственными препаратами, отсутствие возможности повышать профессиональную квалификацию, высокая нагрузка с несоизмеримо низкой заработной платой и пр.

Все вышесказанное привело к оттоку высококвалифицированных кадров из специализированной больницы скорой помощи в другие медучреждения, где подобные проблемы решаются в рабочем порядке.  

Исполняющий обязанности министра сообщил, что в данный момент в 1-й ГКБ работает комиссия из его ведомства, проверяет факты, изложенные в публикации. Многие из которых уже получили свое подтверждение.

Также принято решение о серьезных кадровых перестановках в руководстве Первой городской, официальное сообщение о них появится на позднее 12 августа текущего года.

По мнению редакции, речь в первую очередь идет об отставке главврача Сергея Красильникова. Судя по всему, конструктивного диалога, надежду на который мы высказывали ранее, так и не получались.

Остальные вопросы и проблемы, поднятые в предыдущем материале, будут решаться в рабочем порядке… но оперативно.

Благодарим Александра Герштанского за быструю реакцию и конструктивное сотрудничество с нашим изданием.

 

30 июль 13:42 | : Горячая тема / Экономика

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