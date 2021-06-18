Нам ответили: В Первой горбольнице Архангельска грядут серьезные кадровые перемены

Дедлайн 12 августа…
Об этом в телефонном разговоре с редакцией ИА RUSNORD сообщил глава регионального минздрава Александр Герштанский.
Поводом для звонка послужила публикация «SOS: Из Первой ГКБ Архангельска бегут врачи!». В ней, в частности, говорилось об увольнении 120 сотрудников больницы только за 2020 год. Что продолжается по сей день - только в июле ушли 3 реаниматолога, 2 травматолога, 1 сосудистый хирург.
Кроме того: неадекватное обеспечение больных жизненно важными лекарственными препаратами, отсутствие возможности повышать профессиональную квалификацию, высокая нагрузка с несоизмеримо низкой заработной платой и пр.
Все вышесказанное привело к оттоку высококвалифицированных кадров из специализированной больницы скорой помощи в другие медучреждения, где подобные проблемы решаются в рабочем порядке.
Исполняющий обязанности министра сообщил, что в данный момент в 1-й ГКБ работает комиссия из его ведомства, проверяет факты, изложенные в публикации. Многие из которых уже получили свое подтверждение.
Также принято решение о серьезных кадровых перестановках в руководстве Первой городской, официальное сообщение о них появится на позднее 12 августа текущего года.
По мнению редакции, речь в первую очередь идет об отставке главврача Сергея Красильникова. Судя по всему, конструктивного диалога, надежду на который мы высказывали ранее, так и не получались.
Остальные вопросы и проблемы, поднятые в предыдущем материале, будут решаться в рабочем порядке… но оперативно.
Благодарим Александра Герштанского за быструю реакцию и конструктивное сотрудничество с нашим изданием.