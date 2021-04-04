Александр Герштанский. Человек из Пензы и архангельский министр

Мы познакомились в прошлом декабре, скажем так, при острых обстоятельствах. Время было тревожное, на регион накатывала вторая волна пандемии. В адрес нашего издания пришло письмо от кардиохирургов Первой городской больницы, в котором они высказывали обеспокоенность по поводу возможности временного перепрофилирования их отделения под ковидный госпиталь – «мы же здесь не насморк лечим, а сердца!». Материал не замедлил появиться на сайте…
Уже через час на мой телефон поступил звонок с незнакомого номера:
- Вас беспокоит Александр Герштанский. Передайте вашим респондентам, что этот вопрос снят с повестки дня. И пожалуйста, в дальнейшем по любым вопросам, касающимся здравоохранения, ко мне напрямую, я всегда на связи.
Уже порадовала сама реакция нового министра, его предшественники на критические публикации или отмалчивались – «что с этого руснорда возьмёшь» - или грозили судебными разборками. А ещё понравился тон разговора – доброжелательный и интеллигентный. Не функция, но живой человек. Захотелось пообщаться вживую… но дела, дела, дела.
Наконец-то сидим напротив друг друга, общаемся. Обычно такие встречи я начинаю с вопроса о первом ярком воспоминании детства, с него человек начинает жить. Но не в этом случае.
- Герштанский - фамилия не то что совсем не поморская, я такую впервые встречаю. Вы в курсе своего происхождения?
- Да. Мои предки с Западной Украины, учились и преподавали в Волынской духовной семинарии. Есть польские корни, с которыми, увы, связь потеряна.
Перехожу к своему любимому вопросу и жду первых впечатлений от развода мостов над Невой, прогулок в Летнем саду…
- Простите, я родом из Пензы.
- Пензюк?!
- Пензяк, с вашего позволения. Дед, окончивший в Плехановском отделение ветеринарии, приехал туда поднимать конезаводы. Но первые впечатления связаны с летним отдыхом на озере в Ульяновской области. Вода, пляж, родители рядом…
Гм, тоже не север. Но и не юг.
- В школе, наверное, были отличником (образ соответствует)?
- Отнюдь. Средний балл 4.5.
- ?!
- Мои одноклассники поступали в МГУ и МГИМО, в выходные летали в Москву заниматься с репетиторами.
Да, учился нынешний архангельский министр в совсем непростой школе. Но и уровень, заметьте. Кроме обычных уроков там были личные рейтинги, соревнования. Короче, готовили ребят к такому же непростому будущему.
Обычно медицина – профессия наследственная. Но не в случае моего собеседника.
- Отец был управляющим банка.
- Ого!
- Не такое уж и ого. Банк был небольшой, местного значения. Отец ушёл из жизни, когда мне было 12. Мама болела… до сих пор болеет. Именно тогда и решил стать врачом, насмотрелся на страдания. Впрочем, я уже рассказывал про это вашим коллегам.
Такую историю не грех ещё раз послушать. Достойная история.
Выбор Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге был не случайным. Жизненные обстоятельства – семейные накопления давно закончились, а там и жильё, и стол, и спецодежда, в том числе, военное обмундирование. Правда, до третьего курса жизнь на казарменном положении со всеми сопутствующими строгостями.
- Про нас говорили – «самый гражданский из военных и самый военный из гражданских». Учился уже лучше, средний балл к выпуску 4.8. До отличника не дотянул, ЛОР поставил тройку. Не столько за знания, сколько за невоздержанный язык – я всегда отстаиваю своё мнение, если считаю себя правым. Кстати, был заместителем командира учебного взвода.
Да, он перфекционист, опять же по внешности видно. Вот вам и отсутствие «военной косточки»…
Начинать службу захотел на Новой Земле. Сам. Там как раз оказалась подходящая свободная должность. Мне, отслужившему в Прибалтике и Подмосковье, этого желания не понять. Неужели такая тяга к экстриму, к экзотике?!
- Есть армейская поговорка – «подальше уедешь, пораньше вернёшься», - улыбается мой визави. - Но экстрима в те полтора года хватило. Я был начальником сантехнической базы воинского соединения, но при этом практикующим хирургом. А это и отрубленные пальцы, и глубокие порезы. Нет, обморожений почти не было, чаще ожоги, солдаты неумело грелись.
Ах, как это знакомо по личной армейской практике…
Там, на Новой Земле, молодой военмедик Герштанский получил, если так можно выразиться, первые уроки бюрократии. Зная, куда едет, привёз с собой много подручных медицинских материалов, а ещё «голубую спецкнигу», где всё было расписано от сих до сих. И, конечно, сразу столкнулся с тем, что теория разительно отличается от практики.
- В ней было написано, что входная дверь во врачебный кабинет должна обязательно быть обитой жестью и отставать от пола на определённое количество миллиметров. А как это сделать, если там внутренний приступок?! Или отсутствие медкнижек у личного состава, которые предусмотрены в обязательном порядке. Пришлось заказывать на Большой земле, на НЗ интернет тогда весьма неустойчив. Спал на рабочем месте в буквальном смысле слова, и удобно и по большому счёту больше негде. Но сейчас вспоминается только хорошее. Даже когда ночами не спал, думал о завтрашних операциях.
Потом было возвращение в СПб., предложили место начальника медснабжения воинской части. Фактически пришлось исполнять обязанности такого же начальника, но всей воздушной армии, офицер, занимавший эту должность, постоянное болел. Летал с командующим по всей России (перечислял мне города с минуту), для них же самолёты что твоё такси. Уволился в звании капитана.
- С чего вдруг? – спрашиваю. – Такая карьера намечалась…
- В армии очень силён дисциплинарный момент – рот на замке и прочее. Захотелось личной свободы, что воинский устав не предполагает, там очень жёсткая иерархия. А ещё я перестал жить на работе.
- Секунду, вы – трудоголик по натуре?
- Только когда мне дело интересно.
Сошлись на том, что вряд ли найдётся человек, который с одинаковым удовольствием стрижёт газоны и стоит за операционным столом (ну, или снимает кино).
Потом пришло предложение поработать в Ростове.
- А всё-таки, - интересуюсь, - где у вас есть ощущение «здесь я дома»… в Пензе, Питере, Ростове, про Архангельск пока не спрашиваю?
- Я – питерский в районе военно-медицинской академии, там моя зона комфорта.
Всё-таки он трудоголик… впервые слышу такой ответ с точной привязкой к местности.
Потом было возвращение в Питер, интернатура по специальности «хирургия», работа в медицинской клинике «Евро мед» (вчитайтесь в название… серьёзная организация), где он достаточно быстро дорос до позиции главврача.
- Кстати, мы там одни из первых в городе на Неве, а то и всей России столкнулись с последствиями коронавируса.
- Тогда вопрос – вы лично «за» обязательную вакцинацию? И как доктор, и как человек.
- Я против вакцинации принудительной, это тоже степень личной свободы. Но вот когда родители запрещают своим детям вакцинироваться… это уже нарушение их прав. У меня в семье все сделали полный курс, даже мать-инвалид перенесла нормально. Один родственник не сделал и заболел.
Выяснилось, что мы с министром примерно одинаково перенесли корону, с похожими симптомами. Знаете, это сближает.
Сижу я и думаю, как человек с таким продвижением по службе на практической работе согласился ехать из северной столицы в нашу поморскую тьмутаракань. Тем более, что он сам признаётся, что в хирургии его прельщает результат, который почти всегда налицо, когда чиновник его может ждать до морковкиных заговений.
И просто представляю себя на месте Герштанского – в 30 лет ему предложили возглавить здравоохранение не последнего российского региона (есть и по тьматараканистей). Специально выяснял, он самый молодой министр в архангельском правительстве за новейшую историю, даже молодёжная Настя Старостина из команды Михальчука была чуть постарше. Да кто же от такого откажется?!
И неважно, кто предложил, тут много слухов ходит, я даже не спрашивал. Он подходит для команды Цыбульского, пусть и со своим почти баскетбольным ростом. Прежде всего, манерой общения, открытой и доброжелательной. А не через губу, как было принято у предшественников.
- Как вас здесь приняли… всё-таки варяг?
- Даже неожиданно хорошо. Импонирует то, что, в администрации ко мне часто обращаются за медицинским советом, как к врачу, а не чиновнику от медицины. И это греет.
- Зато в соцсетях иногда прямо кипит вокруг вашей фамилии…
- Меня это не задевает, наоборот, есть обратная связь. Делаю выводы, если критикуют по делу. Я знал, куда и на что еду. Вы в курсе, что за время пандемии были уволены 47 региональных министров здравоохранения? Мы сейчас на самом острие, это закаляет.
- Кстати, многие врачи, с кем лично довелось общаться, называют местную медицину социалистической, то есть, почти бесплатной. Частные клиники, разумеется, в расчёт не беру, здорово, что есть право выбора.
- И я такое слышал. Здесь врачи не ждут благодарности от пациента, им простое человеческое «спасибо» дороже. Кстати, мне как практикующему медику тоже. Тем более сейчас, когда ковид надвигается как снежный ком.
Осторожно интересуюсь о личном.
- Собираетесь вить здесь гнездо?
- Мы с женой находимся в состоянии командировочного брака. Она – питерский маркетолог со своей работой, обязательствами и договорённостями. Прилетает ко мне. Прилетит… а я срочно уехал в командировку по области, такое случается очень часто. Гнёзда вьют при наличии в нём птенцов. Мы с этим не спешим, возраст пока позволяет, супруга ещё младше меня.
- Дефицит привычного общения ощущаете?
- Вы знаете, нет. Здесь оказалось много моих однокурсников по академии и сослуживцев по Новой Земле. В их кругу и отдыхаю душой.
И тут я позавидовал моему собеседнику белой завистью…
P.S. Вы заметили, что мы почти не касались специальных медицинских тем? Оставляю своим коллегам эту поляну. Меня же интересовал не Герштанский-функция, а Герштанский-человек.
P.P.S. Уже попрощавшись, я пожалел, что не задал собеседнику вопрос – когда из его должности исчезнет приставка «и.о.»? Но потом решил – и правильно. Произойдёт, когда произойдёт, может и не произойти вообще. Но жизнь интересна своей непредсказуемостью, разве не так?
Леонид Черток