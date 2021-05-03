Три «В» Израиля: Война – Вирус – Выборы

В конце весны Израиль снова привлёк внимание мировой общественности. Началось, как обычно, с обстрелов его территории неуправляемыми ракетами касам – неким самодельным, но смертоносным продуктом, изготавливаемым в полукустарных условиях в Секторе Газа. Ключевое слово «неуправляемыми», страшный вариант известной детской игры «на кого бог пошлёт.
На этот раз это были не одиночные удары, к которым жители Еврейского государства давно привыкли и даже относятся философски, а настоящий град. Часть населения страны фактически переселилась в бомбоубежища. Терпение кончилось, когда эти дуры начали падать рядом с детскими учреждениями. Ну и как часто пишут во фронтовых сводках «ответным огнём…». Нет, это были уже точечные удары по объектам террористов (а кого ещё?!), разведка там работает, как надо, с обязательным предупреждением мирного населения.
Происходящее наложилось на общую нервозную обстановку из-за пандемии (которую Израиль практически победил). А дальше были очередные парламентские выборы, на которых премьер Биньямин Нетаниягу, занимавший эту должность по совокупности сроков рекордные для страны 16 лет, потерял свой пост. Как три фактора связаны между собой? Об этом я спросил своего израильского друга Льва Кемпнера, не раз выступавшего на страницах нашего издания с экспертными оценками. Нет, он не профессиональный политолог… но Израиль в этом смысле очень специфическая страна. Леонид Черток.
- На стандартную просьбу моего архангельского друга рассказать, что нового происходит у нас в Израиле, ответить не так просто. Ибо произошло за последнее время слишком уж много чего. Но по порядку.
21 мая закончилась продолжавшаяся 12 дней очередная война с Хамасом (получившая у нас кодовое название «Страж стен»). Несомненным успехом в этой войне было уничтожение многих подземных туннелей, построенных Хамасом для ведения войн. Хамасовские главари были настолько уверены в их неуязвимости, что использовали их, в частности, как бомбоубежища. Но применение нами сверх новейших технологий вкупе с точнейшей разведывательной информацией оказались для многих из них сюрпризом. Последним в их жизни. Не припомню, чтобы когда-либо Хамас так настойчиво просил о перемирии, и, получив наконец его, прекратил обстрелы за 11 минут ДО вхождения его в силу в 2 часа ночи. Это при том, что в предыдущие перемирия Хамас всегда старался оставить последнее слово за собой и продолжал обстрелы еще какое-то время и после вступления соглашения в силу.
Но была у Хамаса, к сожалению, и удача. Им удалось поднять арабское население на погромы в смешанных арабо-еврейских городах Израиля – Лод, Рамла, Акко… Погромщики поджигали дома, синагоги, машины, пытались устраивать Суды Линча… Многим евреям пришлось на время покинуть свои дома. Полиция просто не справлялась… И, хотя со временем всё устаканилось, всем ясно, что нормальное добрососедское сосуществование евреев и арабов — это утопия. Очень знаковым стал разгром совместного еврейско-арабского театра в Акко, считавшегося некоторыми символом «еврейско-арабского добрососедства». Остаётся надеяться, что на будущее полиция усвоит этот урок.
Другое важное событие, произошедшее у нас, можно описать тремя словами – МЫ ПОБЕДИЛИ КОРОНАВИРУС. Заключительным аккордом чего стала отмена на прошлой неделе обязанность носить маски.
Ноль смертей за последние дни, ноль новых случаев. По сравнению с другими странами с примерно таким же общим числом заболеваний, несомненно, впечатляет. (Конечно, еще отдельные случаи заболевания и даже смертей от вируса, но это не выходит за пределы среднестатистических данных по другим заболеваниям.)
За эти жуткие полтора года было много всего – и отчаяния, и критика правительства. То за введение карантина, то за его не введение, то за слишком закрытые границы, то за слишком открытые. Но все эти меры + закупленные правительством в большом количестве прививки Пфайзер и превосходная (не побоюсь этого слова) организация массовой вакцинации привели к тому, что сегодня мы ходим без масок. К чему снова приходится привыкать…
И третьим важнейшим событием является то, что после длиннейшего марафона из четырех(!) выборов у нас наконец-то сформировано правительство. Но главный парадокс состоит в том, что не партия Ликуд, набравшая подавляющее большинство голосов (30), сформировала правительство. Не Биньямин (Биби) Нетаниягу, победивший коронавирус, стал в очередной раз премьер-министром.
О причинах произошедшего не позволяет распространяться формат данной заметки. Могу только сказать, что вместо прежнего разделения нашего политического пространства на полюса «левые» и «правые», сегодня стрелка компаса повернулась к полюсам «только не Биби» и «только Биби». Ни те, кто желал смещения Нетаниягу, ни те, кто этого не требовал, так и не смогли набрать ни в одной из четырех выборных гонок необходимое большинство в 61 мандат. Но в результате премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет – лидер партии «Ямина», набравшей всего-то шесть мандатов. С последующей ротацией с Яиром Лапидом от партии «Еш атид» набравшей 19 мандатов. Для этого им пришлось подписать соглашение с достаточно умеренным, с их точки зрения, лидером одной их двух арабских партий Мансуром Аббасом.
Окажется ли столь политически разнообразное правительство дееспособным? Смогут ли договориться члены коалиции - лебедь, рак и щука о том, в каком направлении должен двигаться их воз? На сегодняшний день у меня нет на это ответа…