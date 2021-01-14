Выборы-2021. Партийный расклад в Архангельской области

Сентябрь всё ближе. Пора определяться с кандидатами…
«Единая Россия» уже запустила праймериз. В этом году он по известной причине пройдёт в режиме онлайн, что, вопреки традиции проводить предварительное голосование среди непосредственно членов партии (как максимум, её сторонников), даёт возможность для участия любому избирателю региона.
Остальные партии пока выжидают… либо махнули рукой, у них всё известно заранее. Ну-ну…
Исходя из многолетней практики, прежде всего свои места в зале заседаний на Охотном ряду в Москве хотят оставить за собой уже действующие депутаты. Напомним, Архангельскую область в нынешней каденции там представляют четыре человека. Трое – члены фракции «Единая Россия». С них и начнём…
Небывалый случай, но один из них, Андрей Палкин, уже успел гомогласно заявить о своём разочаровании в парламентской деятельности (подробности здесь). Что и демонстрировал практически весь свой депутатский срок, несколько раз становясь рекордсменом по пропуску голосований и прочих важных мероприятий. О его парламентской деятельности избирателям почти ничего неизвестно – если и появлялся в информационном поле, то в связи с попыткой личного банкротства или громкими разоблачениями в адрес региональных чиновников, как правило, уже покинувших свои посты. В народе это называется – «плюнуть в спину»… хотя многие обыватели относятся к такой позиции с пониманием.
Тем не менее, некоторые федеральные политтехнологи посчитали, что последнее, а именно разоблачение бывшего мэра Котласа Бральнина как «Андрея 50%», дают депутату-одномандатнику неплохие шансы на переизбрание. Местным наблюдателям непонятно другое – чего же раньше молчал о фактах коррупции в родном городе?! Как и в истории с Михальчуком - об откатах, требуемых за выгодные строительные контракты, мы узнали, когда экс-губернатор уже вовсю занимался чесноководством.
Всё вышесказанное не отменяет популярности и узнаваемости Палкина в проблемном для «Единой России» юге региона, где не во всех муниципальных Советах доминируют её депутаты. Плюс имидж вечно обиженного, но принципиального, народ это любит. Но что делать с его собственным нежеланием, о котором известно всем и каждому? Скорее всего, на этих выборах он может быть использован родной партией как поручитель за определённого кандидата… если региональный политсовет с ним об этом договорится. А это ох как непросто.
Высокие шансы пройти в депутаты по 73-му одномандатному округу есть у Владимира Буторина («УЛК»)… если ему самому это надо. Что вряд ли, люди его полёта предпочитают оставаться в тени политических игр, предпочитая роль кукловода. К слову, неприятности ещё одного лесного магната, Владимира Крупчака, начались во время пребывания последнего на Охотном ряду… вдруг это особая поморская карма?
Не исключаю, что на этих осенних выборах кандидатом от ЕР по югу региона пойдёт кто-то из молодых, не связанных с крупным бизнесом, но с полной партийной поддержкой. Например, председатель регионального политсовета и областного Собрания Иван Новиков, уроженец Шенкурского района (то есть, не чужой), прошедший в АОСД именно как одномандатник. При отсутствии внятных кандидатов от других партий в этом географическом ареале его шансы достаточно высоки. К тому же Иван чистый политик… такие свои дела в Москве не обделывают.
Елена Вторыгина тоже заявится, но пойдёт по партийному списку (известно редакции из собственных источников), чтобы не искушать судьбу. За ней и так слава политического везунчика, три раза оказывалась на Охотном ряду по стечению (не роковому) обстоятельств. Первый раз ей достался мандат Сергея Миронова, работавшего спикером Совфеда (надо отметить, вернула по первому требованию), во второй (вообще фантастическая история), когда Пехтина вычистили из депутатов за скрываемую им заокеанскую жилплощадь, с которой никак не хотел расставаться.
На выборах 2016 ситуация развивалась драматически. Идя первым номером от своей партии по области, Елена Андреевна занимает третье, почти непроходное место в межрегиональном списке. И снова удача… обладатель второго места проходит ещё и по одномандатному, округу, заветный мандат достаётся представительнице Поморья.
Удача – штука капризная и непостоянная. Тем не менее, на грядущих выборах у областных единороссов есть все шансы показать приемлемый результат за счет слабых позиций политических оппонентов… о чём мы поговорим ниже.
Дмитрий Юрков безусловно пойдёт на второй круг. О чём можно судить по активизации в соцсетях, где ему уже придумали конкурента-однопартийца из числа бывших партнёров по бизнесу (а, может, и не придумали). В плюсе 61 законодательный проект, выдвинутый за 4 года, привоз в Архангельск знаковых людей (Анатолий Карпов), участие в региональных мероприятиях. Ну и личное обаяние (в отличие от того же Палкина) не стоит сбрасывать со счёта. Самый реальный кандидат от партии власти по 72-му одномандатному.
Однако коррективы в единороссовский расклад кандидатов может внести губернатор Александр Цыбульский. Напомню, уже через год после начала работы нынешнего созыва его предшественник Орлов публично пожаловался, что депутаты ему «совсем не помогают». Что имелось в виду? Скорее всего, лоббистика интересов региона на федеральном уровне. Так что у Александра Витальевича, которому меньше чем через месяц исполнится первый архангельский год, могут быть свои фавориты. Не стоит забывать, человек входит в федеральный политсовет «Единой России»… к его мнению Москва точно прислушается.
Теперь про другие партии.
Лидер «Справедливой России» в программной речи перед объединением с двумя другими партиями поставил амбициозную задачу стать второй политической силой в стране, что как раз и покажут грядущие выборы в Госдуму. Простой арифметический расчёт – к своим 6.2% (результат 2016 г.) прибавить 0.6% от «Патриотов России»… и сколько-нибудь «За правду» подкинет. Причём на последнюю главная ставка, недаром же её включили в название новой партии.
Но это в теории. Реальность может подкинуть неприятный сюрприз. Часть ядерного электората СР оттолкнёт слияние с радикальными патриотами, от которых непонятно, чего ждать (вспомните думский скандал со старой «Родиной»), а избирателей ЗП и ПР – то же слияние с партией, много лет считающейся «прокладкой» «Единой России». Так что общепартийный результат далеко не очевиден.
От «Справедливой России» Архангельскую область представляет Ирина Чиркова, получившая мандат после ухода Ольги Епифановой в сенаторы (последняя тоже оказалась на Охотном ряду каким-то чудом). Имеющая за хрупкими плечами опыт парламентской работы в высшем законодательном органе страны, Ирина Александровна сразу взяла быка за рога, что отмечают федеральные политологи. Причём уже попала в рейтинг самых неуступчивых депутатов, чаще других голосующих против инициатив «Единой России». Времени и сил хватает и на региональные проблемы, не зря же перед уходом в Москву советовалась с местными избирателями «идти – не идти». Так что при хорошем результате своей партии осенью вполне может рассчитывать…
…если от обновлённой партии пойдёт именно она. Мои собеседники, близкие к «Справедливой» и Москве, убеждают, что по внутренним договорённостям в новую Думу пройдёт Захар Прилепин и только («Патриоты» вообще не рассматриваются). Но, зная амбициозный характер писателя-политрука, можно предположить, что, чем ближе к делу, тем он активней будет проталкивать первыми номерами в региональные списки своих друзей (из последних и состоит вся верхушка «За правды»), чтобы самому нескучно было сидеть на долгих пленарных заседаниях. А такие в регионе имеются… даже в «Вольном деле».
С чем обязательно столкнется любой кандидат от этой партии – проблема финансирования (вряд ли сенатор от Коми Епифанова захочет вкладываться). Так что об одномандатных округах можно и не мечтать…
У коммунистов дела ещё кислее. За прошедший год партия окончательно опустила себя в глазах собственного принципиального электората, променяв участие в губернаторских выборах на место в Сенате для питерского денежного туза. Который уже и не помнит, интересы чьих избирателей он представляет в верхней палате… сюда и носа не кажет.
Комбинации проводилась под соусом – мы всем на госдумовских покажем. Было бы кого показывать. Участие представителей КПРФ в одномандатных округах будет чисто номинальным, даже у нового первого секретаря обкома Александра Гревцова известность заканчивается за чертой Архангельска. Ещё одного вероятного кандидата, депутата АОСД Леонида Таскаева, вряд ли включат даже в партийный список за излишнюю живость характера и самостоятельность в суждениях. Допускаю, что по 72-му округу может пойти его коллега Надежда Виноградова, но только в том случае, если сама захочет (раньше не очень-то хотела, здесь место насиженное), и батька из Италии добрО даст.
Местных коммунистов где-то даже жалко, весь протестный потенциал у них забрали антимусорщики и навальнята… они сами на это жаловались.
Осталась ЛДПР. С огромными кадровыми проблемами. Неистовый Сергей Пивков, годами критиковавший исполнительную власть региона из кресла депутата областного Собрания, как-то сразу успокоился в должности замгубернатора по молодёжной политики и с удовольствием исполняет роль «свадебного генерала» на разных презентациях-открытиях. Его верный соратник Федорков имеет известность в границах Новодвинска, который, как известно, ещё меньше Архангельска.
Плюс к этому партия Жириновского местного разлива в последние годы ухитрилась растерять большинство своих харизматичных членов: путём внутрипартийных интриг буквально выдавлена из области Ольга Осицына (второе место на губернаторских выборах 2015 года; устав от мелких дрязг покинул ряды перспективный и узнаваемый политик Игорь Арсентьев (ныне глава Плесецкого р-на) и т.д. Оставшиеся члены напоминают о себе только напыщенными селфи в социальных сетях.
Возможным партийным «паровозом» на грядущих выборах мог бы рассматриваться действующий депутат Госдумы (правда, от Санкт-Петербурга) и куратор архангельского регионального отделения Олег Лавров, но его активность именно здесь за последний год сошла на нет, так перед выборами себя не ведут. То есть, об одномандатных округах и речи нет.
Впрочем, Лавров (по его собственному признанию) входит в ближний круг самого партайгеноссе, чьё мнение в этой партии непререкаемое. Один нюанс – появление во главе регионального партийного списка малознакомого лица может вызвать у избирателей эффект отторжения.
…Ну, а простым избирателям осталось время ещё раз подумать о реальной пользе депутатов нижней палаты Федерального Собрания. Иначе опять победит кандидат по имени ПОХ.
Леонид Черток