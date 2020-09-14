Хирурги Первой городской: Мы готовы работать в любых условиях, но..

Этот день посвящен ситуации в главной больнице Архангельска. Такая жизнь…
Наша редакция попросила сотрудников ПГКБ прокомментировать данную ситуацию.
«Действительно, в пятницу 11.12.20. мы были извещены об организации в кардиокорпусе коек для лечения ковид. Отнеслись к этому с тревогой и пониманием. Если эпидемиологическая ситуация требует мобилизация сил и возможностей, то необходимо это делать.
Никаких возражений по этому поводу даже не возникает. Все сотрудники, если потребуется, согласны идти работать в красную зону. Но, мы, как специалисты, задаем вопрос – а что будет с пациентами, которым требуется сердечно-сосудистая помощь, когда переоборудуют отделения, операционные? Сердечно-сосудистые операционные – это уникальные, единственные на всю область операционные. Большинство операций проводятся в условиях искусственного кровообращения, некоторым пациентам требуется экстракорпоральная мембранная оксигенация. Просто здесь закрыть, а в новом месте открыть не получится.
Предложенная схема с сокращением коек с 30 до 12 и размещением в терапевтическом отделении тоже вызывает сомнения - смешивание терапевтических и хирургических пациентов может привести к росту инфекционных осложнений, а также в терапевтическом отделении нет специализированной перевязочной.
В ПГКБ успешно работает региональный сосудистый центр, оказывается неотложная помощь пациентам с инсультом и инфарктом. И.о. министра здравоохранения Архангельской области А. Герштанский сообщил, что «…сосудистый центр, не останавливают свою деятельность и не снижают объемы оказания помощи. Что касается пациентов с сосудистой патологией, то они по-прежнему будут получать необходимое лечение как на базе сосудистого центра ПГКБ, так и в кардиологическом отделении Архангельской областной клинической больницы».
Но возникает вопрос, что будет с пациентами, которым требуются сердечно-сосудистые операции? Сердечно-сосудистые операции проводятся не только при инфаркте, но и при врожденных пороках сердца у взрослых, приобретённых пороках, аневризмах аорты, опухоли сердца, осложненных формам ишемической болезни сердца. Это очень сложные операции, проводятся с искусственным обращением в специально оборудованных операционных и требуют внимательного послеоперационного ухода.
В Архангельской области нет дублирующего отделения. Можно прекратить на какое-то время оказывать эту помощь, но пациенты по данным мировой статистики в среднем живут 1-2 мес. после диагностики заболевания. Нам очень хотелось бы, чтобы организаторы здравоохранения отнеслись к этому вопросу тщательно и продуманно, ведь от их решений зависит жизни больных Архангельской области. Необходимо в новых условиях создать нормальные условия размещения пациентов и персонала, дооснастить операционные, чтобы ни в коем случае не снизились качество и количество сердечно-сосудистой помощи».