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Как на курорте. На набережной Северной Двины появились шезлонги

В начале сентября в Архангельске произошло чудо!

В один день с набережной в районе Красной пристани исчезли все скамейки, своим затрапезным видом вызывавшие нарекание у жителей и ироничные усмешки у гостей города. Может, это местные маргиналы потащили их в приемные пункты металлолома?!

Но нет. На месте привычных архангельскому глазу лавок (по-другому и не назовешь) возникли современные шезлонги – мечта привередливого курортника. Крутые, в скандинавском стиле, выполненные из массива дерева.

Озадаченные горожане обратились с вопросами к администрации Архангельска, откуда взялись такие странный «расхитители» муниципальной собственности, что берут старое, а ставят новое. Им там ответили – вы же сами жаловались во все инстанции на внешний вид любимого место отдыха. Вот и поступило распоряжение от Александра Цыбульского – улучшить.

Эта работа обошлась в 13 млн. рублей из внебюджетных средств. Причем исполнитель обещает все закончить уже к концу этой недели.

Место преображается на глазах. Вместо старых и зачастую уродливых «атавизмов прошлого», появляются новые формы, часто авангардные. Но, отдавая должное любителям классики паркового дизайна, проектировщики разбавляют их привычными стульями, шезлонгами, качелями и другими элементами. Всего порядка 20 наименований общей численностью около 150 объектов. Кроме объектов для сидячего отдыха на набережной появятся столы для пинг-понга, контейнеры для раздельного сбора отходов разных форматов и велопарковки.

Нашлись, конечно, те, кто зудел – зачем это благоустройство надо в начале осени. Но их голоса потонули в гуле положительных отзывов – не важно, когда, важен сам факт. Вся эта «мебель» переходит в собственность города. Администрации которого прибавляется еще одна задача – уберечь эту красоту от вандалов.  

Свой респект увиденному высказал даже известный критик городского хозяйства блогер Шишов:

«Красная пристань — это сердце нашей набережной. Здесь большие возможности для реализации самых разных творческих замыслов: от зон отдыха до размещения арт-объектов или от участка для школы яхтинга до малой концертной площадки. То, что мы сегодня узнали от подрядчиков — это действительно хорошая инициатива, которая позволит преобразить Красную пристань, здесь появятся современные, комфортные и, что важно, сделанные из экологических материалов малые архитектурные формы. Надеюсь, что это только начало городских преображений. Наконец-то Архангельск становится похож на современный европейский город!».

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10 сентябрь 17:34 | : Экономика

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