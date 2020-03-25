Региональный оператор ТКО: Поджог контейнера в Новодвинске – хулиганство

1 октября 2020 г. в Новодвинске в результате действий неизвестных лиц произошло возгорание мусорного контейнера. Пожарные, которых вызвал очевидец произошедшего, прибыли на место в считанные минуты, но, по словам местных жителей, за это время один контейнер успел выгореть полностью, а второй - серьезно оплавиться.
С весны 2020 года, когда в Новодвинске были установлено более 300 новых евроконтейнеров, Региональный оператор по обращению с ТКО зафиксировал уже семь случаев порчи мусорных контейнеров. Неизвестные не только поджигают баки, но и перегружают пластиковые емкости строительным мусором, как это было недавно во дворе дома №28 по улице Третьей Пятилетки.
Напомним, что Региональный оператор в ходе своей работы установил более 2,5 тысяч новых евроконтейнеров в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске. Однако уже 24 емкости уже утрачены: сгорели, украдены или разобраны предприимчивыми жителями.
Региональный оператор призывает жителей Архангельской области аккуратно и бережно относиться к коммунальной инфраструктуре и не выбрасывать в контейнеры окурки сигарет, горящие или тлеющие отходы. В результате неосторожных действий в первую очередь страдают люди, которые не могут пользоваться уничтоженными или поврежденными контейнерами. Для их восстановления требуются дополнительные средства и время.
Информация по фактам всех актов вандализма направлена в полицию. Очевидцы рассказывают, что контейнер в Новодвинске загорелся после того, как в нем перебирали мусор два неизвестных лица. В связи с этим региональный оператор призывает жителей города сообщать о подобных случаях. Если вы стали очевидцем порчи контейнеров или обладаете информацией о людях, причастных к данным деяниям, обратитесь в полицию. Также можно отправить информацию в адрес регоператора по телефону + 7 (8182) 63-70-02 или через популярные мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) по номеру +79657347004 - обращаем внимание, что в мессенджерах принимаются только письменные и фото- сообщения.