Сегодня есть шанс стать богаче… просто проголосуй!

Сегодня, 1 июля, Архангельская область вместе со всей Россией голосует за поправки в Конституцию.
Это не только уникальный шанс принять участие в поистине историческом процессе, на долгие времена определяющем вектор развития нашей страны, но и возможность сделать самому себе ценный подарок. А то и решить большую проблему - получить квартиру в Архангельске или новый автомобиль!
Несколько дней до этого шло досрочное голосование, в том числе, в режиме онлайн. Но именно сегодня надо спешить - времени осталось немного, иначе квартира в Архангельске, несколько современных автомобилей, множество модных гаджетов, телевизоров и бытовой техники будут разыграны без вашего участия. Спешите, такой шанс выпадает не часто. На кону осталось 68 подарков. От вас требуется всего лишь прийти на участок, принять участие в голосовании и получить у волонтера специальный купон, который будет зарегистрирован в системе розыгрыша.
Если вы до сих пор не верите, то знайте, что в первых розыгрышах уже нашли своих хозяев пять автомобилей “Лада” и другие подарки. Счастливчики из Новодвинска, Северодвинска и Няндомы уже принимают поздравления.
Сегодня в 10.10 в прямом эфире областного телеканала «Регион 29» разыграли ещё три новеньких “Лады”. Ну а финальный розыгрыш, где среди прочих подарков будет разыграна квартира в самом центре Архангельска пройдет завтра, 2 июля. Прямой эфир телеканала “Регион29” стартует в 19.20. Всего в этот день будет разыграно более шестидесяти подарков.
Напомним, чтобы принять участие в конкурсе необходимо сделать несколько простых действий. Во-первых, получить купон у волонтеров, которые работают рядом с избирательными участками. Второе и самое главное - прийти на избирательный участок и принять участие в голосовании. Третье - заполнить свой купон и зарегистрировать его для участия в конкурсе у волонтера, работающего на вашем избирательном участке.
Дальше все зависит от вашей удачи, но и ей можно чуть-чуть помочь, приведя на участок для голосования всю свою семью - каждый совершеннолетний житель Архангельской области может принять участие в конкурсе, а значит, шансы вашей семьи на получение ценного подарка увеличатся. Пусть вам обязательно повезет, как повезло первым призерам конкурса, уже получившим подарки от организаторов конкурса.
А для тех, кому ближе интернет и, если остались вопросы - вся информация, результаты розыгрышей будут опубликованы на официальном сайте конкурса “Моя Конституция”: http://k2020.region29.ru.
Спешите, ловите за хвост свою удачу!