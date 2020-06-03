Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«В булочной вы больше рискуете!». Оперштаб Архангельской области убеждает в безопасности поправок

Оперативный штаб по контролю за пандемией коронавируса в регионе убеждает в безопасности голосования по поправкам в Конституцию.

- К нам поступает много вопросов — как обеспечивается безопасность на участках для голосования по поправкам в Конституцию?

С 25 июня по 1 июля в нашем регионе, как и во всей стране, проходит Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. На участках приняты следующие меры безопасности:

- все члены избирательных комиссий протестированы на COVID-19;

-  при входе голосующим измеряют температуру бесконтактным термометром. На каждого есть бесплатные маски, перчатки, антисептики и одноразовые ручки;

- многие места для голосования выносятся на улицу. Это делается по рекомендации Роспотребнадзора и медиков. Голосование на свежем воздухе — самое безопасное;

- на участках соблюдается социальная дистанция, по возможности разводятся потоки входящих и выходящих голосующих…

При соблюдении этих мер участие в голосовании во много раз безопаснее чем, например, поход в магазин.

И ведь действительно… вряд ли в анамнезе хотя бы одного инфицированного вирусом COVID-19 в последние дни этого июня появится запись – «заразился на участке для голосования».

(фото агентства REGNUM)

28 июнь 08:23 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


Честь. К Дню памяти и скорби
Цыбульский и другие. Легко ли стать губернатором?
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (273)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20