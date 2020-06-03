«В булочной вы больше рискуете!». Оперштаб Архангельской области убеждает в безопасности поправок

Оперативный штаб по контролю за пандемией коронавируса в регионе убеждает в безопасности голосования по поправкам в Конституцию.
- К нам поступает много вопросов — как обеспечивается безопасность на участках для голосования по поправкам в Конституцию?
С 25 июня по 1 июля в нашем регионе, как и во всей стране, проходит Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. На участках приняты следующие меры безопасности:
- все члены избирательных комиссий протестированы на COVID-19;
- при входе голосующим измеряют температуру бесконтактным термометром. На каждого есть бесплатные маски, перчатки, антисептики и одноразовые ручки;
- многие места для голосования выносятся на улицу. Это делается по рекомендации Роспотребнадзора и медиков. Голосование на свежем воздухе — самое безопасное;
- на участках соблюдается социальная дистанция, по возможности разводятся потоки входящих и выходящих голосующих…
При соблюдении этих мер участие в голосовании во много раз безопаснее чем, например, поход в магазин.
И ведь действительно… вряд ли в анамнезе хотя бы одного инфицированного вирусом COVID-19 в последние дни этого июня появится запись – «заразился на участке для голосования».
(фото агентства REGNUM)