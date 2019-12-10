«Прекратить травлю!». Евгений Ревенко вступился за коллегу Юркова

Депутат Государственной Думы, заместитель секретаря Генерального совета политической партии «Единая Россия», в прошлом известный тележурналист (НТВ, РТР) Евгений Ревенко вступился за своего коллегу по фракции Дмитрия Юркова на фоне громкого информационного скандала.
На своей странице в социальной сети Facebook специалист в области партийной этики написал буквально следующее:
- Сегодня вокруг моего коллеги, депутата Госдумы от Архангельской области Дмитрия Юркова («Единая Россия»), развернулась настоящая информационная кампания: мол, написал у себя в FB&VK, что якобы был в Коргополе и оставил в тамошней больнице подарки для будущих мам, а на самом деле обманул, придумал все - нет там никакого роддома!.. Безусловно, это не могло не попасть в поле моего зрения, как ответственного секретаря комиссии по Этике ЕР. Стал разбираться, выяснять детали... Выяснил. В Каргопольской больнице Архангельской области на региональной неделе Дмитрий Юрков действительно был (есть подтверждающие фото- и видеодокументы). Подарки действительно были оставлены тем роженицам, которые наблюдаются в местной больнице. У него это целая акция по нескольким городам области (молодец👍🏻). Да, имела место ошибка помощника, который изначально в аккаунте депутата (конечно, лучше писать самому👆🏻) назвал эту больницу «роддомом». (На самом деле местное родильное отделение там закрыли ещё в 2018 году). Но.., только и всего. Никакого обмана! Поэтому то, что стало происходить дальше в информационном поле не иначе как передёргиванием и попыткой очернить коллегу я назвать не могу. Настоящая травля! Это надо немедленно прекратить, а всем, кто заинтересовался этой историей спокойно во всем разобраться. Никаких оснований для столь бурной реакции в соцсетях и отдельных СМИ от действий Дмитрий Юркова не было и нет. Хотел бы также призвать коллег-журналистов к более корректной работе с информацией и не забывать ее проверять. P.S. Надеюсь, что в следующем году Дмитрий Юрков вновь будет поздравит рожениц, и это вызовет у общественности иную реакцию.
P.S. В ответ на публикацию уже посыпались советы депутатам подбирать себе «более грамотных помощников».