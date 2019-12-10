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Мнение: Депутата Госдумы Дмитрия Юркова мог подвести Евгений Удалкин

Скандал с несуществующим роддомом в Каргополе, о котором обмолвился депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков на своей страничке в социальной сети, вышел на федеральный уровень.

Напомним, в тексте информационного сообщения о визите парламентария в Каргопольский районе упоминались достижения родильного отделения местной больницы, которое в реальности закрылось в 2018 году. Это вызвало бурную негативную реакцию в интернете.

Дмитрий Васильевич там же объяснил неприятную ситуацию. По его словам, пост о визите писал «начинающий студент журфака», который в порыве позитивного рвения не проверил информацию. За что депутат его уже пожурил, но «давать по шапке» не собирается, учитывая право любого на ошибку.

Однако наблюдатели подозревают, что вина за случившееся лежит на известной в Поморье медиа-персоне Евгении Удалкине. Уйдя со службы Якову Попаренко в связи с отъездом последнего на ПМЖ в столицу, бывший исполнительный директор телекомпании «АТК» (и прочая, и прочая) перешел на политическую работу в региональный политсовет «Единой России», где отвечает за агитационно-пропагандистскую работу в ранге начальника отдела.

По сведениям редакции, одновременно он же занимается информационным обеспечением как минимум двух представителей Архангельской области от этой партии в нижней палате российского парламента – Дмитрия Юркова и Елены Вторыгиной, является их официальным помощником (как минимум, в недавнем прошлом).

Мы далеки от мысли, что столь уважаемый и занятой человек собственноручно пишет трехгрошовую информацию в социальных сетях, скорее всего, набрал недорогих исполнителей из студентов. Но наставничество и кураторство тоже никто не отменял.

Впрочем, даже Удалкин имеет право на ошибку. Желаем Евгению Евгеньевичу успехов в его нелегком труде!

04 март 14:05 | : Политика / Скандалы

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