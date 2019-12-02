Спасем Алексея! Сын известного архангельского журналиста борется с онкологией (видео)

Алексею Липницкому, сыну Алексея, известного не только в архангельском регионе журналиста и основателя газеты «Бизнес-класс Архангельск», 31 год.
Страшный диагноз, запоздало поставленный, разрушил все планы молодой семьи, где воспитывается маленький ребенок.
Алексей-младший известен в медиа-среде, как талантливый и востребованный журналист, не так давно семья перебралась в столицу. Но какая работа с раком в 4-й стадии, да и московскими связями еще не успели обрасти.
Алексей Алексеевич держится тем, что стал вести свой видеоблог (см. ниже), где делится своим опытом борьбы со страшной болезнью, которая каждого может настичь в любом возрасте. Это его посильная помощь другим, как говорится – всё, что могу.
Но ему самому помощь нужна срочно, причем не теоретическая, а практическая. Вот его обращение к обществу:
«Необходима госпитализация для того, чтобы снять обострение холангита и попробовать привести билирубин в норму. С бесплатной госпитализацией пока ясности нет. Возможно понадобится платная и срочно. В прошлый раз, в апреле 2019 года, госпитализация обошлась в 500 000 рублей. Сейчас сложно сказать, сколько может выйти на этот раз. Нужно точно и сегодня — курс антибиотика Завицефта. Стоит он порядка 300 000 рублей. Завицефта должна помочь справится с холангитом и выйти на следующий курс химиотерапии. По своем опыту могу сказать, что помимо указанных трат впереди обязательно будут ещё непредвиденные траты. Буду очень благодарен, если кто-то сможет помочь финансово любой возможной суммой. В данной помощи я сейчас нуждаюсь».
Номера банковских карт Алексея Алексеевича Липницкого:
Сбербанк: 4279 0400 1018 3335
Альфа: 5559 4925 1288 6469
Тинькофф: 5213 2438 4621 2023
ВТБ: 2200 6503 0355 3222
Помните, друзья и коллеги, помощь нужна сейчас!