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Спасем Алексея! Сын известного архангельского журналиста борется с онкологией (видео)

Алексею Липницкому, сыну Алексея, известного не только в архангельском регионе журналиста и основателя газеты «Бизнес-класс Архангельск», 31 год.

Страшный диагноз, запоздало поставленный, разрушил все планы молодой семьи, где воспитывается маленький ребенок.

Алексей-младший известен в медиа-среде, как талантливый и востребованный журналист, не так давно семья перебралась в столицу. Но какая работа с раком в 4-й стадии, да и московскими связями еще не успели обрасти.

Алексей Алексеевич держится тем, что стал вести свой видеоблог (см. ниже), где делится своим опытом борьбы со страшной болезнью, которая каждого может настичь в любом возрасте. Это  его посильная помощь другим, как говорится – всё, что могу.

Но ему самому помощь нужна срочно, причем не теоретическая, а практическая. Вот его обращение к обществу:

«Необходима госпитализация для того, чтобы снять обострение холангита и попробовать привести билирубин в норму. С бесплатной госпитализацией пока ясности нет. Возможно понадобится платная и срочно. В прошлый раз, в апреле 2019 года, госпитализация обошлась в 500 000 рублей. Сейчас сложно сказать, сколько может выйти на этот раз. Нужно точно и сегодня — курс антибиотика Завицефта. Стоит он порядка 300 000 рублей. Завицефта должна помочь справится с холангитом и выйти на следующий курс химиотерапии. По своем опыту могу сказать, что помимо указанных трат впереди обязательно будут ещё непредвиденные траты. Буду очень благодарен, если кто-то сможет помочь финансово любой возможной суммой. В данной помощи я сейчас нуждаюсь».

Номера банковских карт Алексея Алексеевича Липницкого:

Сбербанк: 4279 0400 1018 3335

Альфа: 5559 4925 1288 6469

Тинькофф: 5213 2438 4621 2023

ВТБ: 2200 6503 0355 3222

Помните, друзья и коллеги, помощь нужна сейчас!

24 январь 16:58 | : Горячая тема / Будни

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