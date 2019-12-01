«Мы – подспорье большому кино». Разговор с главным кинематографистом Архангельской области

Без малого три года назад имел я беседу с министром культуры Архангельской области Вероникой Яничек. Говорили обо всём… но главной профильной новостью на тот момент стало открытие в столице Поморья регионального отделения Союза кинематографистов РФ. Чему я был несказанно удивлён – why (на фига)?! Когда-то в Москве заветная корочка члена творческого союза была гарантией прохода в ресторан Дома кино, где в самые скудные в пищевом плане времена подавали к столу отменные шашлыки на индивидуальных мангальчиках, а в самые строгие разносили коньяк в заварных чайничках. Бонусом к элитному общепиту прилагались путёвки в творческие дома и подмосковные здравницы, лишние метры к жилплощади, места на закрытые просмотры и премьеры. Сейчас всё тоже самое любому и за деньги. Это в Москве, а уж в Архангельске…
Вероника Александровна терпеливо объясняла столичному мажору, что такое отделение в идеале станет стартовой площадкой для людей, бредящих кино (такое может случиться в любом возрасте), что есть мечта открыть при местном колледже культуры отделение режиссёров кино, что Москва-Питер перегружены кинематографистами, и многим стоит попробовать себя на малой родине…
И вот я беседую с главой регионального отделения СК РФ Анатолием Конычевым. Мужчиной, что называется, в самом расцвете творчески и прочих сил – под 40.
Известно, что путь в мир кино не всегда лежит через ВГИК. У Анатолия как раз тот самый случай. Свою профессиональную карьеру он начал с диплома повара-технолога. Добился в ней определённых успехов – новаторски создал мозаичное желе. Но потом понял, что эта профессия в Архангельске имеет свой потолок, причём довольно низкий, и стал искать себя в чём-то другом. Тогда как раз входили в моду компьютерные медиа-технологии, попробовал себя в видеомонтаже. Получилось. Далее были курсы при «Помор-фильме», где изучали весь комплекс кинопроизводства. Поработал оператором, изучал принципы киноменеджмента. Потом киношкола в Норвегии.
Всё это пригодилось, когда за помощью в кинопроизводстве обращались молодые местные таланты. Та же Маша Лойтер, окончившая английскую киношколу, но свою первую короткометражку («коротыш», как панибратски называет этот жанр Анатолий) решившую снимать на малой родине. Примечательно, что её «Льдышка», совсем не прозвучавшая у нас, попала в различные рейтинги и ротации на Западе. Стал предлагать свои услуги и помощь в организации съёмок полного метра на территории Поморья, появились связи и известность в Москве. В итоге, когда зашла речь об открытии представительства Союза кинематографистов в Архангельске, предложение его возглавить поступило именно Конычеву, фактически на безальтернативной основе.
Но это можно считать лирическим отступлением. Меня, в первую очередь, интересовал всё тот же вопрос – зачем оно, региональное отделение СК РФ, нужно? И Архангельску, и Москве.
Анатолий адекватно оценивает эту позицию:
- Мы – подспорье большому кино. Впрочем, как и короткометражному, и документальному, и сериалам.
Я пытаюсь вспомнить, что советские кинематографисты снимали в Архангельской области. «Ломоносов» - это понятно, «Власть соловецкую» нигде больше не снимешь из-за чёткой географической привязки. Ещё вспоминаю «Рано утром» Татьяны Лиозновой, герои фильма приезжают к родственникам ещё в деревянный Архангельск середины 60-х… хотя могли бы с тем же успехом приехать в любой другой провинциальный город.
Конычев меня просвещает:
- В советской время здесь снималось 11 картин - «Торпедоносцы», «Не валяй дурака»… Конечно, это очень немного. Зато теперь в рейтинге кинопривлекательности по СЗФО мы обошли Карелию, чьи виды примелькались зрителю, впереди только Санкт-Петербург и Калининград. В этот показатель входят несколько позиций – возможности кинопроизводства, качество и масштаб проводимых здесь кинофестивалей, популяризация самого главного из искусств (по Ленину) среди населения.
Последнее особая тема, отнимающая у главы представительства массу сил и времени. Анатолий с увлечением рассказывает, как привозит кино в самые, казалось, «медвежьи углы», как местные ребятишки в лучших традициях своих сверстников времён триумфа «Чапаева» носятся по улицам с призывным криком «Кино приехало!». Вспоминает историю, как привёз подборку короткометражек в посёлок… а в клубе ни одного человека! Люди отвыкли и просто не обращали внимания на расклеенные по столбам объявления. Тогда директор (он же и техник, и оформитель, и киномеханик, и уборщица…) идёт по посёлку… и буквально за полчаса в зале клуба уже сидят человек 200! Причём в лучших русских традициях – с термосами и домашними пирожками, но не с попкорном-колой. И просят ещё приезжать, привозить.
- Как смотрят?
- Хорошо смотрят. Потом мы долго разговариваем, обсуждаем, люди скучают по отечественному кино, Голливудом наелись. Люди хотят понять, о чём современное кино, так отличающееся по стилистике и исполнению от привычного им советского. А просмотр сложного авторского кино поднимает их в собственных глазах. Поэтому в глубинке появляются киноклубы, где после каждого просмотра завязывается дискуссия. Мало того, люди там сами снимают кино, благо технически это теперь возможно – достаточно камеры и ноутбука с мультимедийными программами.
- Где в провинции кино показывать?
- Увы, в клубах и библиотеках. Если раньше в регионе было 140(!) кинозалов, то сегодня их около 10, без учёта сетевиков типа «Миража», из них 6-7 муниципальные.
- А в Архангельске так ни одного.
- «Русь» сложно квалифицировать… скорее, это частная лавочка, которая в любой момент может перепрофилироваться.
Говорим о кинопроизводстве. С удивлением для себя узнаю, что в регионе что-то снимается практически постоянно. Это и работы местных начинающих, и серьёзные проекты киноэкспедиций. Что такого привлекательного в Архангельской области? Прежде всего, северная природа – Кенозерье, Пинега, Онежское Поморье. На Анатолия выходят и по знакомству, за эти годы он оброс связями в большом киномире, и через специальные сайты локаций – поиск места с оптимальными условиями для съёмки.
Как он это делает я видел на примере «Двенадцати стульев», увы, пока замороженного проекта. Кроме уникальной приманки – единственного «ходового» в России колёсного парохода «Н. Гоголь», здесь готовы были снимать ещё несколько сцен знаменитого романа, как в интерьерах, так и в оригинальных декорациях на натуре. Приехать в одно место и выдать максимальный метраж – значительная экономия бюджета картины. Мой собеседник в качестве идеального примера совместной работы приводит новую версию «Хождений по мукам», снимавшихся как непосредственно на колёснике, так и на берегу, хотя в известном романе Алексея Толстого о севере нет ни слова. Но зритель разве догадается, по какой реке плыли герои… великая иллюзия.
Ещё один несостоявшийся (пока) проект Алексея Германа-младшего «Русский Дюнкерк» – современный вольный пересказ «В бой идут одни «старики», где действие перемещается из лесов на север, с севера в степь. Режиссёр хочет, чтобы воздушные бои обязательно проходили над настоящим (не рисованным) морем. А здесь пожалуйста – Мудьюг, только декорации аэродрома поставь. Дай бог, случится…
Кроме того, есть свои специалисты в кинопрофессиях. Анатолий с гордостью рассказывает, что у него, как организатора, нет проблем с поиском реквизита, костюмов, строительством декораций, техническим персоналом… вот только нет художников киноспециализации. Но это пока, воспитают в своём коллективе. Для приезжих киногрупп это экономия на билетах, гостинице, суточных, в советское время о таком и помыслить не могли, всех с собой тащили за тридевять земель, говорю это, опираясь на собственный опыт.
- Кто-то из твоих местных кадров нашёл своё место в Москве?
Собеседник рассказывает почти голливудскую историю о том, как на кастинг коротыша «Не для речки» пришёл молодой человек, упросивший взять его хоть кем-нибудь, а за плечами всего 8 классов образования. Приставили к камере… и он оказался таким классным механиком, буквально спас группу при поломке. Сейчас работает инженером во ВГИКе, этакий архангельский Гоша из «Москвы слезам не верит», возможно, и образование закончит.
Осветители уезжали… мечты сбываются. Иногда. Анатолию тоже не раз предлагали перебираться в центр киношной жизни. Только он здесь на своём месте, а там будет одним из многих.
- Я здесь знаю все локации, могу объяснить, подсказать. Например, приезжим творцам понравились виды Мезени. Я предупреждаю – могут возникнуть проблемы с питанием группы, с доставкой туда летом спецтехники (гримвагены, камервагены, лихтвагены…). Или поморские деревни на берегу Белого моря. Виды – обалдеть… но готовы ли москвичи жить в условиях северной зимы при печном отоплении, они глаза вытаращивают, узнав, что там нет котельной. Иногда ставится почти непосильная задача – найти в одном месте жжёный лес, деревню и старую церковь… ничего, выкручиваемся.
- Неужели лес сжигаете?
- Ну, не до такой степени. Обращаемся за помощью к МЧС, у них подобные места на контроле.
Сейчас в Архангельской области снимается первая режиссёрская работа актёра Кирилла Зайцева («Движение вверх», «На Париж», «Союз спасения»…), новая экранизация повести «Сашка» Вячеслава Кондратьева.
- Стоп, - говорю, - я и повесть читал, и на первом фильму Сурина немного поработал. Там же, вроде, бои под Ржевом, летняя натура… причём тут север?
Оказывается, в новой киноверсии правнук выжившего в страшной войне Сашки в наши дни приезжает в родную деревню деда, приходит на его могилу, находит в избе шкатулку с орденами и гармошкой, подаренной пленным немцем. И тогда возникают картинки прошлого.
- Архангельская область нужна, потому что это ближайшее место от Москвы, где сейчас лежит снег, - объясняет Анатолий, - всё ближе, чем за ним в Сибирь ехать. Главная идея нового «Сашки» – человек против любой войны. На съёмках планируем задействовать местную молодёжь, например, юнармейцев, что их ещё может сподвигнуть прочитать Кондратьева, писателя послевоенного поколения? Ну и что, если «коротыш»? Будет короткий фильм о долгой памяти, снятый понятным сегодня киноязыком к юбилею Победу… а то молодёжь теперь больше смотрит на войну глазами рядового Райана. И это тоже заложено в концепцию работы нашего представительства Союза кинематографистов.
И уже под самый конец…
- Твоя заветная мечта? Всё равно Архангельск Лос-Анжелесом не станет… несмотря на все созвучия.
- И Москвой не станет, и Питером, своя большая киностудия здесь вряд ли когда-нибудь появится. Но можно создать достойный производственный кластер, составить конкуренцию Ярославлю с их студией Ваксмана, где всё заснято-переснято по десять раз. А у нас север, Соловки, Земля Франца-Иосифа, метеостанции в Арктике… снимай – не хочу.
Короче, мои киношные коллеги, велкам в Архангельскую область!
(фотографии Александры Конычевой)
Леонид Черток