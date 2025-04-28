Священник вознес заупокойные молитвы на могилах известных архангельских врачей

Работники и ветераны Архангельской станции переливания крови почтили память главных врачей учреждения прошлых лет.

«В рамках проведенных субботников на Вологодском кладбище на захоронениях Михаила Алферова и Степана Ступникова были окрашены ограды, вырублены лишние растения, а также облагорожена прилегающая территория, — рассказали в медицинском учреждении. — Настоятель Успенского храма иерей Кирилл Кочнев отслужил панихиду в знак памяти о Михаиле Алферове, Степане Ступникове и Юрие Сынчикове, на их могилы были возложены живые цветы».

Каждый из упомянутых врачей внес большой вклад в развитие Службы крови Архангельской области.